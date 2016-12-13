德盛期货：大连铁矿石期货大幅攀升行情接近尾声

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自12月13日的《期货日报》：
12月7日，普氏62%铁矿石价格指数达到82.3点，创2014年10月以来的新高。大商所铁矿石主力合约收盘价从年初的低点281元/吨上升到近期最高点657元/吨，涨幅超过132%。笔者认为，铁矿石未来依旧是供大于求格局，任何的经济放缓迹象都可能是价格下跌的催化剂。铁矿石当前的价格飙涨已经引发了各方面的担忧。钢厂无法承受高品位铁矿石日益高涨的价格，开始转向更便宜的低品位矿；管理层不希望看到国内为进口铁矿石付出巨大的外汇资源，为避免打乱供给侧改革的脚步，政府在源头上改善煤炭的供应，进而使铁矿石失去继续上涨的基础；期货监管部门严防期价过快上涨带来的巨大风险，此前已连续出台一系列风控措施。综合来看，铁矿石大幅调整行情即将爆发。
铁矿石1705合约日线走势显示，635元/吨以下的收盘价格表明本轮大幅上涨行情接近尾声，下方短期支撑位为594元/吨。不过，笔者认为，短期下跌的力度可能超出市场预期，最终会指向575元/吨的中期支撑位，这里是11月29日的最低价和11月30日的开盘价。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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