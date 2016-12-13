德盛期货：大连铁矿石期货大幅攀升行情接近尾声

12月7日，普氏62%铁矿石价格指数达到82.3点，创2014年10月以来的新高。大商所铁矿石主力合约收盘价从年初的低点281元/吨上升到近期最高点657元/吨，涨幅超过132%。笔者认为，铁矿石未来依旧是供大于求格局，任何的经济放缓迹象都可能是价格下跌的催化剂。铁矿石当前的价格飙涨已经引发了各方面的担忧。钢厂无法承受高品位铁矿石日益高涨的价格，开始转向更便宜的低品位矿；管理层不希望看到国内为进口铁矿石付出巨大的外汇资源，为避免打乱供给侧改革的脚步，政府在源头上改善煤炭的供应，进而使铁矿石失去继续上涨的基础；期货监管部门严防期价过快上涨带来的巨大风险，此前已连续出台一系列风控措施。综合来看，铁矿石大幅调整行情即将爆发。