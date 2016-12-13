《香港报摘》--其他报纸重要消息12月13日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**明报**
--近年声称转型内房股的建滔化工 再有意外举动，集团公布，昨日再入市买入近80万股国泰航空 股份，累计已买入逾5%股权，涉资约22.61亿港元。
**苹果日报**
--以往名店林立的中环出现空置地舖，位于中环皇后大道中九号嘉轩广场地下的一个前钟表店舖位，丢空近一年后，终以半价28万港元租出，租金重返六年前水平。
**星岛日报**
--九龙建业 市务及销售部总经理杨聪永指出，在楼市辣招下观望气氛浓厚，成交量萎缩，预期该股淡势将延续至下月农历新年后，始见改善，而楼价亦将下滑3%，要待明年中过后才有起色，令楼市呈先跌后升局面，升幅料可达5%至10%。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。