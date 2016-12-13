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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 08:51 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息12月13日

**明报**

--近年声称转型内房股的建滔化工 再有意外举动，集团公布，昨日再入市买入近80万股国泰航空 股份，累计已买入逾5%股权，涉资约22.61亿港元。

**苹果日报**

--以往名店林立的中环出现空置地舖，位于中环皇后大道中九号嘉轩广场地下的一个前钟表店舖位，丢空近一年后，终以半价28万港元租出，租金重返六年前水平。

**星岛日报**

--九龙建业 市务及销售部总经理杨聪永指出，在楼市辣招下观望气氛浓厚，成交量萎缩，预期该股淡势将延续至下月农历新年后，始见改善，而楼价亦将下滑3%，要待明年中过后才有起色，令楼市呈先跌后升局面，升幅料可达5%至10%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 乔艳红)

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