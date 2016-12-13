金期投资：大连豆粕期货维持震荡偏强走势

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自12月13日的《期货日报》：
受美豆油因生物柴油政策不明朗大跌及阿根廷大豆产区降雨的影响，外盘大豆在上周四走出了9月底以来的单日最大跌幅，大连豆粕期货在上周五也出现较大跌幅，刷新11月底以来低点。展望后市，美国农业部报告偏中性，南美大豆生产不确定性仍存，加之国内豆粕供给偏紧，豆粕仍将维持震荡偏强走势。
目前美豆丰产利空已经基本消化，而市场对有关南美大豆生产消息相当敏感，后期天气很容易成为市场炒作题材，加之国内豆粕库存偏低、需求较好，豆粕后市易涨难跌。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。