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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 08:49 BJT

金期投资：大连豆粕期货维持震荡偏强走势

以下内容节选自12月13日的《期货日报》：

受美豆油因生物柴油政策不明朗大跌及阿根廷大豆产区降雨的影响，外盘大豆在上周四走出了9月底以来的单日最大跌幅，大连豆粕期货在上周五也出现较大跌幅，刷新11月底以来低点。展望后市，美国农业部报告偏中性，南美大豆生产不确定性仍存，加之国内豆粕供给偏紧，豆粕仍将维持震荡偏强走势。

　　目前美豆丰产利空已经基本消化，而市场对有关南美大豆生产消息相当敏感，后期天气很容易成为市场炒作题材，加之国内豆粕库存偏低、需求较好，豆粕后市易涨难跌。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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