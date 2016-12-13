港报财经评论：内地整顿险资，港股年底偏软--经济日报12月13日

内地整顿险资，港股年底偏软/ 林瑞芬

内地个别激进险资的投资股票手法终令监管被迫出手，而A股因此就捱沽。上证扩大跌幅，收报3152，跌2.5%，拖累到港股。

上周，宝能系旗下前海人寿被叫停万能险业务，中国恒大（03333）旗下恒大人寿也被暂停委托股票投资业务并责令整改。

保险资金如同双刃剑，合理合规的运用，或有助推动内地投资者捧行价值投资。惟近月出现短炒，以至入股可能影响公司实业的发展底下，终令监管亮剑，相信惹来监管亮剑，是情况已到迫不得已的情况，短期少有险资的冲动，内地股市的升势难前。上证指数而言，受制于3300回落，上升轨近3100则尚望于年底前发挥支持作用。

港股为上证近月较大回吐势所拖累，昨日回落。恒指收报22433，跌1.44%；国指收9699，跌1.71%。大市成交额777.09亿元。在圣诞佳节，年结将近，没有特大冀望，也没有大泻预期，只是暂时为上证跌势所累，A股回吐则料有序。港股昨日回落，还在预期上落范围之内走动。技术上，预期恒指上阻于23000至23200，守稳200天綫（现近21731）度年结。国指而言，上阻于10000左右，而又稳守于200天綫（现近9129）度年结之机会高。

事实上，股无永涨价的趋势，如股王腾讯（00700）都有一时失落时，自9月筑顶220.8元回吐，回调已近两个多月，昨收185.1元，跌1.6%。淡友进攻，中移动（00941）无利淡消息底下，昨日亦跌1.9%至82.05元，无法突破85元，掉头考验80元支持。

明年内地经济怎么走？短期趁市回调还是多加整理资料，分析大形势为上。据中国指数研究院发布2016年11月全国百城住宅价格指数，11月全国百城新建住宅平均价格为12,938元人民币/平方米，环比涨幅较上月回落0.77个百分点。政策调控效果持续出现，在房价受遏抑，阿爷再出大招调整房市的压力可望渐纾，内房股筑中期底部的沽压应可逐步于后市纾缓。

于上周，从中共中央政治局召开会议中，披露的细节指出，在今年房地产政策更多强调扩大需求端之后，明年将转为＂加快研究建立符合国情、适应市场规律的房地产平稳健康发展长效机制＂。明年在中国共产党十九大，国策维稳为上策，按思路，还是要维稳房市以平衡风险为主。价值面将可望逐步支持两只内房龙头股——中国海外（00688）及华润置地（01109）筑稳中期底部在每股帐面资产净值附近或楼上，存低买高沽炒波幅的空间。万科（02202）在内地险资被整改下，股权变化又不明朗，短期将处于相对弱势，昨收报20.5元，跌4.4%。

据上周中央政治局会议提出，首次将＂稳中求进工作总基调从经济领域提升到治国理政重要原则的高度＂，明年阿爷求稳必为首要任务，应该不会有特大政策的变动。事实上，宏观政策要稳，乃切合海外实况，目前特朗普政策及其对中国的影响也难看清楚，特朗普新政成明年最大的不确定性因素。

有估扭转今年资金＂脱实向虚＂的问题，可能将是明年政策的重点。目标是推动实体经济，让改革更有成效，明年也可算是改革的深化年，更有指是成效年。国资委在上周媒体通气会就表示，设立国协、国同、国创、国新4只引导基金，结合国有企业结构调整基金，此举将打通培育新兴产业与结构转型的关键环节，混改破局更值得期待。

圣诞佳节将近，油市提早接礼物，减产势强推动油价及油股攀升。两大中资油股以及油服股昨趁油价高涨攀升，中石化（00386）升0.18%，中石油（00857）升0.6%，中海油服（02883）升0.5%，逆市攀升，表现算理想。

非石油输出国组织成员国俄罗斯拟一起参与限制产量，其后石油输出国组织（OPEC）最大产油国沙地阿拉伯承诺减产幅度会高于预期，推动油价再涨。见图布兰特油价从11月低位回升之后，节节攀升，笔者曾在11月23日依图推算油价会抽升至每桶52至53美元，现况达到，再跟进技术分析，突破三角形后，明年顺势探高，反覆上试每桶63美元也不意外！（完）

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