《中国报摘》--其他报纸重要消息12月13日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**上海证券报**
--中国财政科学研究院院长刘尚希在“地方财政经济运行”调研成果发布会上表示，目前公共风险和财政风险同时上升，区域之间协调发展的难度越来越大，所以要拓展政策的空间，调动地方的积极性，完善地方财政运行。
--12日，工信部向网宿科技和阿里云正式发放CDN业务经营许可证，自此，中国CDN产业正式进入了牌照时代。业内人士认为，是否拥有牌照将会成为未来用户选择CDN服务商的重要考虑因素，未来市场格局将呈现“强者恒强”的局面。
**证券时报**
--中国保险资产管理业协会最新数据显示，2016年11月份七家保险资产管理公司共注册各类资产管理产品11项，合计注册规模234.5亿元人民币。
**21世纪经济报 道**
--从接近银监会的知情人士处独家获悉，《网络借贷资金存管业务指引（征求意见稿）》已于上周正式定稿，今年年底前有望正式下发。值得一提的是，定稿中明确表示，一家平台只能选择一家存管银行，不能进行多头存管。
--在近日中国钢铁产业链发展高峰论坛上，业内专家透露今年全国钢企利润总额将超400亿。一线钢铁企业及协会、机构专家纷纷看好明年钢铁市场行情，钢企盈利或进一步改善。
**人民日报**
--2017年中国钢铁需求预测成果报告显示，预计2017年建筑、机械、家电、能源等用钢行业增速将放缓，钢材需求下降；虽然汽车、铁路等行业钢材需求增加，但不足以拉动整体需求上升，全年钢材需求约为6.6亿吨，比2016年将有小幅下降。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。