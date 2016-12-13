兴证期货：多重利多因素叠加，沪胶后市料延续升势

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自12月13日的《期货日报》：
昨日沪胶在原油大幅上升的带动下，开盘后跳高上涨，直奔20,000元/吨，再创年内新高，并触及3年高点，收盘报于19,345元/吨，涨幅为3.64%。笔者认为，由于预计今年全年橡胶产量增幅会相对偏小，加之多重利多因素叠加，沪胶后市料延续升势。
截至12月9日，沪胶库存量增加9,475吨至264,869吨。其中，注册仓单增加8,190吨至197,140吨。虽然实盘压力略有加重，但库存量比8月26日的360,768吨缩减95,899吨，仓单量则比11月16日的302,620吨缩减105,480吨，缩减幅度分别达到26.58%和34.86%。这说明库存和仓单压力得到释放，也反映出实盘对沪胶的压力有所减轻。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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