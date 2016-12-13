兴证期货：多重利多因素叠加，沪胶后市料延续升势

昨日沪胶在原油大幅上升的带动下，开盘后跳高上涨，直奔20,000元/吨，再创年内新高，并触及3年高点，收盘报于19,345元/吨，涨幅为3.64%。笔者认为，由于预计今年全年橡胶产量增幅会相对偏小，加之多重利多因素叠加，沪胶后市料延续升势。

截至12月9日，沪胶库存量增加9,475吨至264,869吨。其中，注册仓单增加8,190吨至197,140吨。虽然实盘压力略有加重，但库存量比8月26日的360,768吨缩减95,899吨，仓单量则比11月16日的302,620吨缩减105,480吨，缩减幅度分别达到26.58%和34.86%。这说明库存和仓单压力得到释放，也反映出实盘对沪胶的压力有所减轻。(完)