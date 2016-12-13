港报财经评论：明年全球领袖大执位危与机--信报12月13日

明年全球领袖大执位危与机/ 陆文

踏入美国联储局议息日子，市场视为基金配合年结前的粉饰橱窗活动高峰期，一方面引发累积升幅大及受加息影响资金成本上涨的科技新兴股份出现获利回吐，减低议息后声明或预期通胀升温可能催化的加息周期冲击，亦为明年全球不少国家领导班子大执位下，可能构成的政策风险作整合，这股资金流向在明年首季前颇不利中港股市，却为年中期待的牛市提供更巩固的平台，短期只能候大调整作炒作买卖。

全球投资市场明年将步入太多不确定性的时代。随着各主要国家纷纷有领袖可能或已经换班，无论是欧盟面对移民问题引发的民粹主义抬头，令英国脱欧由文翠珊出任首相，意大利总理请辞，加上法国，甚至德国等四大欧盟成员国均有新面孔上场之虞，促使本栏在英国公投脱欧后建议全面减低欧洲投资，避开滙率以至债务不明朗性的风险，虽然欧央行上周有延长买债量宽活动，但只属新领袖及大选等作过渡性维稳部署而已！

不过，笔者明言美国候任总统特朗普明年上任属商人主政，配合大美国主义令保护主义抬头等求变因素，其对全球政经宏观环境可预期带来颇大转变。

事实上，自日本由安倍出任首相至今，对区内政局以至金融环境带来的影响颇大，甚至北韩新领袖亦有不＂按章行事＂的动荡，正好印证全球最大的政治、经济与军事强国──美国出现领袖变动的风险，特朗普目前言行出位，年届七旬，正进入＂随心所欲不逾矩＂日子，他非孔孟信徒，行事随心所欲却常见逾矩，未来一段日子其对全球政经的新布局肯定带来颇大波涛。目前市场对其经济发展蓝图作出不少预期，已在不同产业的升跌有所反映，最终有多少成真目前难料，亦具商家善变思维的特色。特朗普亦负有企业医生心态对美国进行改革，成败难卜，投资者亦只能摸着石头过河，观其行听其言作适当反应，目前中美关系已呈冷战趋势，但带来的危与机令明年全球投资市场要承受更大的震荡风险，可致富亦可损失不菲。

要多了解特朗普这＂异品＂新总统思维才能有效订出投资策略，而本报创办人林山木成功押注其胜出，近期相继列出不少对其独特性格行为分析，作为推断未来上台后可能推行的政策，值得思考。

对笔者这国际视野门外汉可谓获益良多，只能透过长年的敏锐新闻触觉从中寻找投资意念，其中新政将把美国势将推行黩武政策以确保其世界霸权地位，并列出其当选后令军火股指数（DFI）涨16%，优于大市，最令笔者认同的是，作为一个商家充分了解全球军火产业是大生意，过去8年美国量宽令全球为其还债，未来将对受保护的其军备保护伞的欧盟、日本，以至中东均势要为其提供军费及购买军火订单，甚至构成新一轮全球军备竞赛，将增加中俄这方面投资压力。本地投资者不妨发掘一些中港上市的军工股，在港上市的军工概念股不多，亦不踏实，由中航科工（02357）以至中船防务（00317）为主，但随着A股开放下，投资者不妨透过＂沪股通＂与＂深股通＂寻宝，迎接近一轮军备热潮，一众中航与航天系、中国重工（601989.SH）及中国船舶（600150.SH）均可，部分涉及军用稀有金属股亦可加留意作炒作。

至于目前市场已热炒美国大兴土木，期待资源商品及相关板块受惠，笔者亦期待近年成功去产能的钢材、水泥及部分上游资源股份持续有跑赢大市及吸引资金的＂换马＂能耐，以配合中国正步入放慢改革以维稳期，财政持续对基建投资达致维持GDP增长达6.5%趋向不变可期。

其他资源类板块肯定是石油及油股较受惠，市场正对OPEC成员与非产油国组织成员，特别是俄罗斯的配合达致减产成功，因油价升一成减产5%亦无碍其收益呢！市场盛传俄罗斯普京与特朗普有交情，油价近期回升予人有此地无银之嫌，政治无永远的敌人或朋友，唯利是图因时制宜，一切等着瞧。

美股跑赢全球股市趋向不变，特别是面对强美元及通胀适度升温，配合美息上调，引发资金从债市流出＂换马＂至美股，以寻找美国受惠大兴土本及本土主义抬头刺激的股份，而中港股市未来半年难成焦点，特别是年内中央正为资金流走，力保3万亿美元外滙储备水平不失，正从各方馨塞途径落闸，再加上内部正为险企参与＂举牌＂严控及季节性资金紧张，人民币贬值预期未减下，中港股市在年结前偏弱可期，这股利美不利中港的资金流会在明年首季持续，以反映市场及一众基金正消化其要面对的特朗普时代风险。

上周初笔者唱好推介滙控（00005），亦因息口上升不利科网及超买的新兴科网股，看淡腾讯（00700）有跌破190元支持位及相关股份有获利回吐压力，特别是乐视集团内地面对财政压力升温，其余＂深港通＂未有热潮下亦预期港交所（00388）有回试180元的风险。至于一众汽车股与煤炭股，近期亦见部分大行唱淡下回软，与笔者月内提早预警意念相若。

濠赌股亦成内地对资金外流落闸下的政策风险受惠者，2015年从澳门流出资金约80亿美元，今年肯定更大下，政策风险势将持续，亦颇符合濠赌板块一向是炒大幅上落的特色，留待值博率重临下与一众新兴经济股再度入货无妨。

面对短期市况持续波动，投资者不妨对一些有下调风险的个股作套戥对冲部署，多善用有杠杆的衍生工具在22000/23600点这上落区间灵活炒作，不少息口敏感及受资金流困扰的板块将受压，包括内地针对险资板块的严控。反之，旧经济相关的如石油石化钢铁类板块，连同一众基建及政策扶持股份有利，是＂换马＂对象，其中以受惠美国经济增长的企业。（完）

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