港报社评：港人求变，选委要反映民意--经济日报12月13日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
选委会选举投票率创新高，折射港人求变，期望有新气象。而泛民取得佳绩，或可左右特首选举，市民期望他们投票勿立场先行，既要看候选人政纲与能力，更要反映民心所向。
负责选举明年新特首的1,200人选举委员会选举前日结束，投票率创历届新高的46%，反映港人经过近五年的风风雨雨，求变心切，冀望能通过间选影响新特首的诞生，促使港府管治能有新气象。
而泛民在今次选举中，超预期夺得327个议席，较上届多出122个议席。
虽然不足以推举属意的参选人，但或足以影响明年特首选举结果。此有乐观的一面，亦有需要审慎的地方。
乐观方面，高投票率因港人多不满现届政府管治，因此有更多泛民出来参选，并提高了选委的竞争性与代表性；若明年特首能高票当选，其认受性便将相对提高，对未来施政有利。
惟审慎方面，因泛民票数足以在明年特首选举中，影响中央的部署，如何运用手上的选票，例如会否投白票，又或发动流选等等，都会影响泛民与中央的关系，或不利未来中港关系向好的方面发展。
此外，大部分泛民选委，在选前只有一个政纲，就是所谓ABC（Anyone But CY）即反对梁振英连任。
特首梁振英已宣布不寻求连任，究竟这些选委会否继续以立场先行，不问根由、不看特首候选人的政纲，并参考过往的施政能力而投票？如仍单以立场先行，恐浪费手上的一票，有负选民之托。
再者，泛民一向批评选委会为小圈子选举而反对，如今参与选举，更不能简单地以立场先行，而应设法提高透明度，例如应如何收集他们界别的选民对各参选人的选择，以至收集全港市民的意向，而非只反映业界意愿，遑论仅按个人喜好、利益去投票，以突破他们口中不满的小圈子选举的框框。
正如本栏早前指出，不论梁振英是否连任、不论是谁当下任特首，香港现存的种种政经难题都不会自行消失，仍然千头万绪急待处理，当中荦荦大者如香港经济出路、土地与房屋的不足、香港内部撕裂及中港关系等，都需特首带领香港解决，故无论建制也好，泛民选委也好，都应以有心参选者的政纲与能力，以及普罗港人意愿，来提名及投票。（完）
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