港报社评：财爷辞职势必去马，入闸容易胜算不稳--信报12月13日

尽管一直有传闻，北京对财政司司长曾俊华＂亮红灯＂，不希望他参与明年3月的特首选举，但他还是决定放手一试，昨日证实已向特首梁振英请辞，并且呈交中央政府拍板。曾俊华今日起开始休假，财政司司长职务交由财经事务及库务局局长陈家强署任。即将发表的新一年《财政预算案》，主持人有异于过去九年，不再是大家熟悉的同一张脸孔。

曾俊华昨日傍晚六时半面见记者，仅仅发表辞职声明，感谢各方支持，却没有明确宣布参选。也许这是出于技术性的考虑，中央政府尚未正式批准辞职，名义上他仍然是财爷，所以有必要再等几日方可有一个斩钉截铁的清楚说法。不管如何，曾俊华参选特首的意向已经路人皆见，否则不可能出现辞职这一个兹事体大的动作。

与此同时，选委会选举结果昨日揭盅，近一千二百名有权决定特首谁属的选委之中，泛民在破纪录投票率高达百分之四十六的情况下，取得比预期较优的成绩，总共三百二十五人当选。建制派继续在选委会占据大多数，但泛民取得的投票权已足以凭其＂关键少数＂影响大局。

现任特首梁振英上星期五忽然公布震撼全城的爆炸性消息，以照顾家庭为由而放弃争取连任，成为回归以来任期最短的行政长官。当日随即有分析指出，两天后举行的选委会选举不利泛民，因为他们的主要诉求ABC（Anyone But CY）消失了。可是，泛民照样取得超过四分一的选委席位，反映的显然是不满政府的情绪挥之不去，就算CY弃选亦缩窄不了政治上的鸿沟，因为泛民阵营支持者的终极理想是没有筛选的特首普选，新口号＂换人换制度＂得到积极响应。

随着梁振英告退，特首是非换不可的了，曾俊华会是下一位礼宾府主人吗？按常理推测，他取得一百五十张提名票乃轻而易举之事，问题只在于＂入闸＂之后能否取得六百张或以上支持票当选而已。曾俊华参选拥有三大优势，其一是民望高，其二是与商界关系良好，其三是泛民不太抗拒。假设这位＂薯片先生＂得到商界背景的建制派选委支持，加上泛民不愿意选出＂另一个梁振英＂，那么个人风格与CY截然不同的曾俊华自然有一定程度的当选机会。只是，常理推测不可作准，毕竟建制派选委有一项不成文规则，就是＂投票给会赢的那个＂。

究竟怎样才会赢？一来要看北京灯号，二来视乎对手是谁。没错，传说中有人对曾俊华亮红灯，然而立法会前主席曾钰成说得对，梁振英在上届选举也被亮过红灯，最终无碍他爆冷当选。至于对手是谁的问题，如果政务司司长林郑月娥真的基于＂巨大的变化＂而放弃退休，决定参选，加上建制阵营内山头林立各有怀抱，曾俊华的三大优势最后说不定七折八扣。

林郑月娥早于今年四月接受访问之时曾经讲过，有意参选特首的人士应先组班，问责团队有共同理念很重要，不讳言现届政府部分司局长是埋班之后才认识，工作有一定困难。关于组班，据说曾俊华的班底是＂曾兄弟＂，谋臣包括曾钰成及其胞弟、前民政事务局局长曾德成；林郑月娥则有＂月光光＂，成员包括行政会议召集人林焕光，以及关爱基金主席罗致光。姑勿论＂曾兄弟＂或者＂月光光＂是否存在，组班的重要性不言而喻，用人唯才是特首不可或缺的条件之一，否则施政困难重重。套用一句潮语，不怕神一般的对手，只怕猪一般的队友。

总的来说，曾俊华一旦正式宣布参选特首，跨过提名门槛肯定易如反掌，能否当选则存在着很多不稳定因素。跑马仔游戏之中，除了常理推测不可作准之外，大家都知道，黑材料必然如雪片飞来，如何处理＂关公灾难＂实在是严峻考验，或许这也是未来特首必须应付得了的试题。（完）

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