港报社评：泛民成关键少数，可左右特首选举--明报12月13日

负责选出下任行政长官的选举委员会，完成选举，泛民阵营成绩可观，即使仍然不足以主导特首选举，却可能发挥关键少数作用，左右特首选举结果；另外，今次选委会选举，折射选民不满现状和民主诉求强烈，结合9月立法会功能组别选举结果，反映即使是小圈子选举，当局已经难以掌控。当局宜应正视这种转变，因势利导，让选举朝向真正普选发展，避免陷于更被动位置，亦使本港有机会落实民主，循民主程序解决香港发展等诸般问题。

泛民在今次选举，矛头对准特首梁振英，即使选举投票前两日，梁振英以＂家庭理由＂宣布不寻求连任，但是从投票率和人数破纪录看来，这个转折并未削减选民的投票热忱，泛民推出的候选人，共计298人当选，连同27名非建制立法会议员，初步计算泛民在选委会有325票，较去届多逾50%；特别是在计算个人票的专业界别，例如社福界、法律界、资讯科技界、卫生服务界等，泛民成绩亮丽，全取议席，说明在选民基础较广泛的功能组别，泛民有明显优势。另外，去届支持梁振英的界别，例如建筑、测量、都市规划及园境界等，选情逆转，反映梁振英若不弃选，他的选情也将十分严峻。

泛民选委约占选委会委员27%，足够提名两名参选人，基于泛民在选委会仍属少数，迄今已知他们不打算自行提名参选人，而是盘算利用可掌握票数，左右选情，意图起到关键少数作用。值得注意的是：即使在梁振英未弃选之前，泛民阵营有参选人对当选后是否按ABC（Anyone But CY）行事，已有不同意见，声言设若没有特首参选人政纲符合其诉求，不排除会投白票；现在梁振英弃选，统合泛民阵营的最大＂动力＂不再，在当今政坛时兴拆大台，难以折冲樽俎之下，泛民能否发挥统合作用，争取得例如没有8．31前提下的重启政改诉求等，无法估计。

事实上，即使泛民的325票集中投给一名特首候选人，还须争取约280票，才可以把一名候选人送上特首大位。梁振英因素已经消失，当然不能说泛民选委会无可能一致行动，只是较难想像如何做得到；另外，按选委会结构，除了北京有强大影响力，泛民若想＂造王＂，或须与商界（包括既得利益集团）等合作，以近年本港政治生态，这类组合超乎一般人想像。因此，按传统和已知情况，泛民＂造王＂，看来需要跨越不少障碍；同样重要的是，北京对于掌控选委会，理应还有强大影响力。因此，除了可以肯定泛民选委成绩理想，将增加特首选举的复杂性和可观性，可发挥的作用仍待验证。

选委会选举结果反映的社会撕裂实质，会否在特首选举呈现出来，值得关注。去届特首选举之后，除了＂梁营＂、＂唐营＂至今仍然对峙如仇敌，社会因为政改争议而撕裂。今次特首选举，无法预估会发生什么事，作为文明社会，只能期望各方力量以文明理性体待选举结果，输了就要认输，接受选举输赢，而非不服气地继续挑起斗争，撕裂社会。设若不汲取2012年的教训，香港社会没有进步，将继续向沉沦之路滑下去。

历来特首选举，泛民参与程度不高，今届因为ABC的关系，激发大批界别选民参与，使小圈子选举热闹起来，推高投票率；选举过程和结果，除了反映选民对现状不满，藉着投票发声之外，实际上折射出小圈子选举，只要动员参与，可控性较诸普选更容易取得成果，泛民在计算个人票界别取得压倒性优势，充分说明这一点。泛民今次取得甜头之后，设若选委会维持不变，则日后建制阵营继续占选委会多数的局面，将会愈来愈困难。

今年9月的立法会选举也出现类似情况，非建制或泛民动员起来在功能组别竞逐，原本建制阵营占优势的组别，议席就拱手让出，姚松炎在建筑、测量、都市规划及园境界当选，就是一例。看来，当局藉功能组别维持对权力和管治的掌控，已经出现破局迹象。其实，泛民向功能组别进军和取得成果，是民心思变的另一种表现，反映市民更加热炽地追求民主。当局应该研究目前这种选举制度，还可以经受几番冲击，继续发展下去，当局的主动易位为被动的情况，完全有可能发生。当局勿再抱残守缺，应该研究并推动真正普选，让本港的政治生态走上正轨，而非继续实行更容易被操控的小圈子选举。（完）

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