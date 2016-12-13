《全球重要经济事件一览表》--12月13日-12月20日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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12月13日(二)
--中国国家发改委召开定时定主题新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题，发改委相关负责同志出席发布会，并回答记者提问(0130)。
--中国国新办请国家统计局新闻发言人毛盛勇介绍2016年11月份国民经济运行情况，并答记者问(0200)。
--中国人社部召开新闻吹风会，由人社部社会保险事业管理中心主任唐霁松介绍中国政府获国际社会保障协会“社会保障杰出成就奖”相关情况(0630)。
华盛顿--美国联邦储备理事会展开为期两天的议息会议。
纽约--主席叶伦举行新闻发布会(1930)。
赫尔辛基--欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁在主题为芬兰经济前景与该国公共财政状况的记者会上发表演说(0900)。
北京--2016（第十四届）中国企业竞争力年会，主题为“变革中国--新经济 新平衡”。
12月14日(三)
北京--国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。(0200)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议。不就利率进行宣布。
华盛顿--美国联邦储备理事会宣布利率决定。
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(0800)。
雅加达--印尼央行管理委员会会议(至15日)。
12月15日(四)
渥太华--加拿大央行总裁波洛兹与高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)举行记者会，讨论金融系统检讨内容(1615)。
布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉参加欧洲理事会会议。
马德里--西班牙央行副总裁Fernando Restoy在一项会议上致开幕词(0800)。
上海--第十三届中国国际金融论坛将召开，至16日。本次论坛主题为“共享经济时代的开放型金融服务”。
华盛顿--美联储举行开放式会议，讨论为全球系统重要性银行组织建立长期债务与完全吸收损失能力要求的最后规定(1600)。
法兰克福--欧洲央行理事会议。
伦敦--英国央行宣布利率决议。
奥斯陆--挪威央行利率公布决议和货币政策报告(0900)。
伯恩--瑞士央行货币政策评估(0830)。
首尔--韩国央行举行货币政策会议并宣布利率决议。
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
12月16日(五)
夏洛特--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔出席夏洛特商会经济前景讨论会(1730)
马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧于西班牙央行举办的German Bernacer Prize颁奖典礼上发表演说(1215)。
奥斯陆--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen发表演说。
挪威孔斯温厄尔--挪威央行总裁奥尔森发表讲话。
挪威特隆赫姆--挪威央行副总裁Egil Matsen发表演说。
斯德哥尔摩--瑞典央行理事会会议(1200)。
莫斯科--俄罗斯央行利率决议。总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)在央行理事会议后举行记者会(1200)。
12月19日(一)
东京--日本央行货币政策会议(至20日)
12月20日(二)
墨尔本--澳洲央行公布12月政策会议之会议记录(0030)。
安卡拉--土耳其央行举行货币政策会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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