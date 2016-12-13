中国经济：水利发展资金实行中期财政规划管理，不得用于征地移民--财政部

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京12月13日 - 中国财政部和水利部联合印发中央财政水利发展资金使用管理办法，指出中央财政水利发展资金实行中期财政规划管理，支出范围包括农田水利建设和水资源节约保护等，而不得用于征地移民、城市景观等。该办法自2017年1月1日起施行。
财政部网站刊登中央财政水利发展资金使用管理办法指出，根据办法，水利发展资金支出范围还包括地下水超采区综合治理，中小河流治理及重点县综合整治，小型水库建设及除险加固，水土保持工程建设，淤地坝治理，河湖水系连通项目，山洪灾害防治，水利工程设施维修养护等。
中国将编制水利发展资金三年滚动规划和年度预算。办法并规定，水利发展资金不得用于财政补助单位人员经费和运转经费、交通工具和办公设备购置、楼堂馆所建设等支出。水利发展资金原则上不得用于中央基建投资已安排资金的水利项目。
办法称，水利发展资金鼓励采取先建后补、以奖代补、民办公助等方式，加大对农户、专业合作组织等新型农业经营主体实施项目的支持力度；鼓励采用政府和社会资本合作（PPP）模式开展项目建设；遵循“先建机制、后建工程”原则，坚持建管并重，支持农业水价综合改革和水利工程建管体制机制改革创新。
此外，办法强调，水利发展资金申报、使用管理中存在弄虚作假或挤占、挪用、滞留资金等财政违法行为的，对相关单位及个人，按照《预算法》和《财政违法行为处罚处分条例》进行处罚，情节严重的追究法律责任。（完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。