中国经济：水利发展资金实行中期财政规划管理，不得用于征地移民--财政部

路透北京12月13日 - 中国财政部和水利部联合印发中央财政水利发展资金使用管理办法，指出中央财政水利发展资金实行中期财政规划管理，支出范围包括农田水利建设和水资源节约保护等，而不得用于征地移民、城市景观等。该办法自2017年1月1日起施行。

财政部网站刊登中央财政水利发展资金使用管理办法指出，根据办法，水利发展资金支出范围还包括地下水超采区综合治理，中小河流治理及重点县综合整治，小型水库建设及除险加固，水土保持工程建设，淤地坝治理，河湖水系连通项目，山洪灾害防治，水利工程设施维修养护等。

中国将编制水利发展资金三年滚动规划和年度预算。办法并规定，水利发展资金不得用于财政补助单位人员经费和运转经费、交通工具和办公设备购置、楼堂馆所建设等支出。水利发展资金原则上不得用于中央基建投资已安排资金的水利项目。

办法称，水利发展资金鼓励采取先建后补、以奖代补、民办公助等方式，加大对农户、专业合作组织等新型农业经营主体实施项目的支持力度；鼓励采用政府和社会资本合作（PPP）模式开展项目建设；遵循“先建机制、后建工程”原则，坚持建管并重，支持农业水价综合改革和水利工程建管体制机制改革创新。