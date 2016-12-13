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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 09:15 BJT

《汇市简讯》澳元/美元小幅上涨，市况平静

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* 澳元/美元目前为止守在0.7490/0.7515的狭幅区间，最新报在0.7503

* 澳洲11月NAB企业现况指数降至正5，企业信心升至正5

* 澳洲主要城市第三季加权平均住房价格较前季上涨1.5%，较上年同期升3.5%

* 美元指数下滑，帮助澳元/美元刷新11月16日之后高位

* 11月16日高点0.7571是接下来的上档技术关键位。(完)

(编译 李婷仪 审校 龚芳)

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