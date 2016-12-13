韩国金融：11月银行外汇存款连降三个月，降至五个月低点

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔12月13日 - 韩国央行周二公布的数据显示，韩国11月银行外汇存款连续第三个月下滑，降至五个月最低水准，因机构从美元和欧元 帐户中取款。
韩国央行在声明中称，截至11月底，银行外汇存款总额从10月的618.2亿美元下降至610.5亿美元。
声明称，11月美元存款从527.4亿美元降至520.3亿美元，因企业用美元存款进行贸易结算，以及汇回资金兑换成韩元 。
欧元存款从30.1亿美元降至28.0亿美元，因券商从帐户中取出欧元。
截至11月底，美元存款在外汇存款中占85.2%，欧元占4.6%。(完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。