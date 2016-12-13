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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 11:00 BJT

韩国金融：11月银行外汇存款连降三个月，降至五个月低点

路透首尔12月13日 - 韩国央行周二公布的数据显示，韩国11月银行外汇存款连续第三个月下滑，降至五个月最低水准，因机构从美元和欧元 帐户中取款。

韩国央行在声明中称，截至11月底，银行外汇存款总额从10月的618.2亿美元下降至610.5亿美元。

声明称，11月美元存款从527.4亿美元降至520.3亿美元，因企业用美元存款进行贸易结算，以及汇回资金兑换成韩元 。

欧元存款从30.1亿美元降至28.0亿美元，因券商从帐户中取出欧元。

截至11月底，美元存款在外汇存款中占85.2%，欧元占4.6%。(完) (编译 张涛；审校 李婷仪)

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