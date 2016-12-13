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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 09:22 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微跌至94.50

路透上海12月13日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周二较上日微跌0.24%至94.50；SDR篮子指数微跌至95.24，BIS篮子指数微跌至95.
73。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.38%，SDR篮子指数跌3.64%，BIS指数跌5.88%
。
 CFETS篮子货币              今日中间价   CFETS篮子货币较上日升贬点
                                         数
 人民币                          6.8934                         152
 欧元                            7.3394                        -552
 日圆                            5.9999                         -93
 港元                            0.8885                        18.1
 英镑                            8.7417                        -403
 澳元                             5.169                        -207
 新西兰元                        4.9605                        -353
 新加坡元                        4.8463                        -185
 瑞郎                            6.8067                        -174
 加元                            5.2523                         148
 林吉特                          0.6392                           9
 卢布                            8.8499                       -1565
 泰铢                            5.1568                         -18
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.99，较上日微跌0.14%；RXY全球在岸人民币指数 报94.85，微跌0.39
%；RXY参考离岸人民币指数 报94.97，微跌0.14%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报94.84，微跌0.39%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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