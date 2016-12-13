中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微跌至94.50

路透上海12月13日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周二较上日微跌0.24%至94.50；SDR篮子指数微跌至95.24，BIS篮子指数微跌至95. 73。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.38%，SDR篮子指数跌3.64%，BIS指数跌5.88% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点 数 人民币 6.8934 152 欧元 7.3394 -552 日圆 5.9999 -93 港元 0.8885 18.1 英镑 8.7417 -403 澳元 5.169 -207 新西兰元 4.9605 -353 新加坡元 4.8463 -185 瑞郎 6.8067 -174 加元 5.2523 148 林吉特 0.6392 9 卢布 8.8499 -1565 泰铢 5.1568 -18 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.99，较上日微跌0.14%；RXY全球在岸人民币指数 报94.85，微跌0.39 %；RXY参考离岸人民币指数 报94.97，微跌0.14%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY >报94.84，微跌0.39%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)