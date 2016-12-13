金属期市：期铜下滑，关注美联储会议

外界普遍预期，美联储将在周二开始的会议上进行2016年的首次升息。

安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals) 周一称，环境监管当局已批准其位于智利北部的Centinela矿场的扩张计划，为该公司43.5亿美元投资打开了大门。

工会领袖周一告诉路透，智利国有企业Codelco旗下Chuquicamata铜矿的工人本周将就该企业定于周三公布的集体合同提议进行投票。

煤炭行业协会高层周一称，中国的大型煤炭企业难以在短期内提高产量，以满足政府增加冬季供应的要求。(完)

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