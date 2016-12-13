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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 09:48 BJT

《汇市简讯》美元/日圆重新站上105，寻找突破云区的机会

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* 美元/日圆再度浮现买气，从稍早的低点114.75攀升，目前为止高点触及115.17

* 纽约尾盘时跌入小时图一目均衡云区，但寻机欲重回云区上方

* 小时图云区目前在114.37-115.17，上方有一目均衡基准线115.43

* 今日资金流动较淡，美联储明天公布决议之前气氛谨慎。(完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)

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