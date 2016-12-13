《美国上市公司业绩公布日程表》--12月13日至12月20日

路透12月13日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无 特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2016/12/14 BMO PGR.N 11月 2016 Progressive Corp 2016/12/15 AMC ADBE.OQ Q4 2016 Adobe Systems Inc 2016/12/15 AMC ORCL.N Q2 2017 甲骨文(Oracle) 2016/12/16(估计) BMO CCL.N Q4 2016 Carnival Corp 2016/12/19 BMO LEN.N Q4 2016 Lennar Corp 2016/12/19(估计) AMC CTAS.OQ Q2 2017 Cintas Corp 2016/12/20 BMO GIS.N Q2 2017 General Mills Inc 2016/12/20 BMO DRI.N Q2 2017 Darden Restaurants Inc 2016/12/20 BMO KMX.N Q3 2017 Carmax Inc 2016/12/20 AMC NKE.N Q2 2017 耐克公司(耐吉,Nike) 2016/12/20 21:15 FDX.N Q2 2017 联邦快递(FedEx) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 杜明霞；审校 龚芳)