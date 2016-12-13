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市场报道 | 2016年 12月 13日 星期二 10:22 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--12月13日至12月20日

路透12月13日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无
特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。
    
 公布日期           公布时间  公司代码   业绩季度及公司名称
 2016/12/14         BMO       PGR.N      11月 2016 Progressive Corp
 2016/12/15         AMC       ADBE.OQ    Q4 2016 Adobe Systems Inc
 2016/12/15         AMC       ORCL.N     Q2 2017 甲骨文(Oracle)
 2016/12/16(估计)   BMO       CCL.N      Q4 2016 Carnival Corp
 2016/12/19         BMO       LEN.N      Q4 2016 Lennar Corp
 2016/12/19(估计)   AMC       CTAS.OQ    Q2 2017 Cintas Corp
 2016/12/20         BMO       GIS.N      Q2 2017 General Mills Inc
 2016/12/20         BMO       DRI.N      Q2 2017 Darden Restaurants Inc
 2016/12/20         BMO       KMX.N      Q3 2017 Carmax Inc
 2016/12/20         AMC       NKE.N      Q2 2017 耐克公司(耐吉,Nike)
 2016/12/20         21:15     FDX.N      Q2 2017 联邦快递(FedEx)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 杜明霞；审校 龚芳)

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