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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 10:41 BJT

国际油市：布兰特原油走坚，受阿布扎比减少出口的消息提振

油价周一攀升至18个月高位，因石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国周末达成2001年以来首份联合减产协议，以解决全球供应过剩问题。但油价尾盘从高位回落。

分析师表示，该减产协议令许多人大感意外，因先前有几个OPEC成员国不愿参与减产。

“OPEC的措辞愈发强硬，持续吓坏投资者，空头被迫回补仓位，”澳新银行周二表示。

有迹象显示产油国正在按计划行事，两位知情消息人士表示，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)已告诉客户，其三种出口品级原油的供应将减少3-5%。

阿布扎比国家石油公司表示，将把穆尔班原油和Upper Zakum原油供应减少5%，并将Das原油出口减少3%。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/戴素萍 审校 龚芳/白云)

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