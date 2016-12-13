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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 10:43 BJT

澳新汇市：澳元与新西兰元持坚，受大宗商品涨势推升

澳元获得大宗商品价格上涨支撑，尤其是澳洲最大出口获利来源铁矿石。

欧元较低短期收益率增强了利差交易的吸引力，也给高收益率的澳元带来支撑。

欧元兑澳元 周一曾最低跌至1.4104澳元，逼近18个月最低水准。

欧元兑新西兰元 持于1.4788，若跌穿1.4711则将创下2015年5月以来最低。今年以来，欧元兑新西兰元已累计下跌约7%。

澳新货币兑日圆亦接近数月高位，澳元兑日圆 最新报86.19，新西兰元兑日圆 报82.70。

新西兰元兑美元 报0.7190，前一交易日上涨0.7%。阻力位见于0.72附近，支撑位在0.7140。

新西兰元/美元今年以来累计涨5.3%，主要受高收益率吸引力及强劲国内经济提振。(完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 李爽/戴素萍)

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