澳新汇市：澳元与新西兰元持坚，受大宗商品涨势推升

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
澳元获得大宗商品价格上涨支撑，尤其是澳洲最大出口获利来源铁矿石。
欧元较低短期收益率增强了利差交易的吸引力，也给高收益率的澳元带来支撑。
欧元兑澳元 周一曾最低跌至1.4104澳元，逼近18个月最低水准。
欧元兑新西兰元 持于1.4788，若跌穿1.4711则将创下2015年5月以来最低。今年以来，欧元兑新西兰元已累计下跌约7%。
澳新货币兑日圆亦接近数月高位，澳元兑日圆 最新报86.19，新西兰元兑日圆 报82.70。
新西兰元兑美元 报0.7190，前一交易日上涨0.7%。阻力位见于0.72附近，支撑位在0.7140。
新西兰元/美元今年以来累计涨5.3%，主要受高收益率吸引力及强劲国内经济提振。(完)
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全部现汇报价 (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 李爽/戴素萍)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。