日本股市：盘中下跌结束五日连涨，市场等待美联储会议

“市场已经消化对联储将升息的预期，有些人准备在会议确认此结果后了结获利，”三井住友信托资产管理的策略投资部门经理Masashi Oda说。

他还说，日经指数自美国总统选举之后已经大涨，市场现在需要新的催化因素才能进一步上攻。

保险类股 下跌1.3%，表现落后大盘，也是主板表现第二差的类股。此前日经报导称，一项帮助制定选择性汽车保险费用的参考比率可能在2018年降低多达10%。

出口股表现好坏参杂，本田汽车 下跌0.5%，日产汽车 上涨0.2%。Panasonic Corp 跌0.3%。