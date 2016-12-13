日本股市：盘中下跌结束五日连涨，市场等待美联储会议

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
“市场已经消化对联储将升息的预期，有些人准备在会议确认此结果后了结获利，”三井住友信托资产管理的策略投资部门经理Masashi Oda说。
他还说，日经指数自美国总统选举之后已经大涨，市场现在需要新的催化因素才能进一步上攻。
保险类股 下跌1.3%，表现落后大盘，也是主板表现第二差的类股。此前日经报导称，一项帮助制定选择性汽车保险费用的参考比率可能在2018年降低多达10%。
出口股表现好坏参杂，本田汽车 下跌0.5%，日产汽车 上涨0.2%。Panasonic Corp 跌0.3%。
东证股价指数 持平在1,531.34点，JPX日经400指数 也持平在13,708.36点。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。