新闻稿：中国11月规模以上工业增加值同比增6.2%，环增0.51%--国家统计局

路透北京12月13日 - 以下是中国国家统计局周二公布的“2016年11月份规模以上工业增加值增长6.2%”全文：

2016年11月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.2%（下同，增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增长0.51%。1-11月份，规模以上工业增加值同比增长6.0%。

分三大门类看，11月份，采矿业增加值同比下降2.9%，制造业增长6.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.9%。

分经济类型看，11月份，国有控股企业增加值同比增长4.2%；集体企业下降4.4%，股份制企业增长6.6%，外商及港澳台商投资企业增长5.6%。 分行业看，11月份，41个大类行业中有30个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长7.2%，纺织业增长4.1%，化学原料和化学制品制造业增长5.4%，非金属矿物制品业增长6.4%，黑色金属冶炼和压延加工业下降7.3%，有色金属冶炼和压延加工业增长0.8%，通用设备制造业增长8.6%，专用设备制造业增长10.7%，汽车制造业增长19.5%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长1.1%，电气机械和器材制造业增长7.5%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长8.9%，电力、热力生产和供应业增长9.6%。

分地区看，11月份，东部地区增加值同比增长6.0%，中部地区增长7.4%，西部地区增长7.3%，东北地区下降3.0%。

分产品看，11月份，统计的589种主要产品中有394种产品同比增长。其中，钢材9,540万吨，同比增长1.7%；水泥21,351万吨，增长3.7%；十种有色金属459万吨，增长2.3%；乙烯145万吨，下降0.5%；汽车300.0万辆，增长17.8%；轿车128.1万辆，增长6.4%；发电量5,034亿千瓦时，增长7.0%；原油加工量4,577万吨，增长3.4%。 11月份，工业企业产品销售率为97.8%，比上年同期提高0.4个百分点。工业企业实现出口交货值11037亿元，同比名义增长1.7%。（完）

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