台湾汇市：台币兑美元早盘随亚币走升，出口商抛汇稍弱令台币涨势相对有限

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月13日 - 台币兑美元 周二盘初随亚币小升。交易员表示，盘初韩元 走升，带动台币早盘趋强；但因出口商抛汇力道今日稍弱，令台币升幅相对偏小。
汇银人士表示，若相较无本金交割远汇(NDF)市场的报价，台币今日在现汇市场的升幅稍小，可能是因出口商美元抛盘力道有限，令台币升幅有限。至于外资在买卖两方皆有，看不出方向。市场仍然相当关注周四的美国联邦储备理事会议结果。
〞今天出口商出来的少了，美元就没有这么弱，〞一位小型外商银交易员说。
他们认为，目前台股在平盘附近，并未走弱，市场认为外资可能还是偏好台股，不致于大幅退出。至于美联储的会议结果，仍是台币中期走向的关键。
美联储FOMC将于13-14日举行为期两天的议息会议，14日1900GMT宣布利率决定。
本地时间10:57，台币兑美元报在31.792，交投区间介于31.751-31.805，上日收在31.864。
同时间，韩元兑美元 报1,166.5，上日收在1,168.2；台股加权指数 则涨0.15%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.712/31.782，上日收在31.670。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.750-31.820
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