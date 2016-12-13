新闻稿：中国11月社会消费品零售总额同比增长10.8%--国家统计局

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京12月13日 - 以下是中国国家统计局最新公布的新闻稿“2016年11月份社会消费品零售总额增长10.8%”全文：
2016年11月份，社会消费品零售总额30,959亿元，同比名义增长10.8%（扣除价格因素实际增长9.2%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额14,792亿元，增长9.5%。 2016年1-11月份，社会消费品零售总额300,560亿元，同比增长10.4%。其中，限额以上单位消费品零售额137,203亿元，增长7.9%。 按经营单位所在地分，11月份，城镇消费品零售额26,748亿元，同比增长10.8%；乡村消费品零售额4,210亿元，增长11.0%。1-11月份，城镇消费品零售额258,581亿元，同比增长10.3%；乡村消费品零售额41,978亿元，增长10.9%。 按消费类型分，11月份，餐饮收入3,342亿元，同比增长10.1%；商品零售27,617亿元，增长10.9%。1-11月份，餐饮收入32,447亿元，同比增长10.8%；商品零售268,113亿元，增长10.3%。 在商品零售中，11月份，限额以上单位商品零售13,940亿元，同比增长9.8%。1-11月份，限额以上单位商品零售128,944亿元，同比增长8.1%。 2016年1-11月份，全国网上零售额45,990亿元，同比增长26.2%。其中，实物商品网上零售额37,470亿元，增长25.7%，占社会消费品零售总额的比重为12.5%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长28.4%、17.9%和28.8%。（完）
更多细节，请点选国家统计局网站(here) (整理 李文科; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。