新闻稿：中国1-11月房地产开发投资同比增长6.5%--国家统计局

一、房地产开发投资完成情况 2016年1-11月份，全国房地产开发投资93387亿元，同比名义增长6.5%，增速比1-10月份回落0.1个百分点。其中，住宅投资62588亿元，增长6.0%，增速提高0.1个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.0%。 1-11月份，东部地区房地产开发投资51307亿元，同比增长5.2%，增速比1-10月份提高0.2个百分点；中部地区投资21001亿元，增长10.6%，增速回落0.5个百分点；西部地区投资21080亿元，增长5.8%，增速回落0.3个百分点。 1-11月份，房地产开发企业房屋施工面积745122万平方米，同比增长2.9%，增速比1-10月份回落0.4个百分点。其中，住宅施工面积511416万平方米，增长1.6%。房屋新开工面积151303万平方米，增长7.6%，增速回落0.5个百分点。其中，住宅新开工面积104776万平方米，增长7.9%。房屋竣工面积77037万平方米，增长6.4%，增速回落0.2个百分点。其中，住宅竣工面积56379万平方米，增长5.3%。 1-11月份，房地产开发企业土地购置面积19046万平方米，同比下降4.3%，降幅比1-10月份收窄1.2个百分点；土地成交价款7777亿元，增长21.4%，增速提高4.7个百分点。 二、商品房销售和待售情况 1-11月份，商品房销售面积135829万平方米，同比增长24.3%，增速比1-10月份回落2.5个百分点。其中，住宅销售面积增长24.5%，办公楼销售面积增长31.4%，商业营业用房销售面积增长17.5%。商品房销售额102503亿元，增长37.5%，增速回落3.7个百分点。其中，住宅销售额增长39.3%，办公楼销售额增长46.5%，商业营业用房销售额增长20.1%。 1-11月份，东部地区商品房销售面积63952万平方米，同比增长25.5%，增速比1-10月份回落3.3个百分点；销售额63777亿元，增长42.3%，增速回落4.7个百分点。中部地区商品房销售面积38470万平方米，增长30.7%，增速回落2.4个百分点；销售额21271亿元，增长42.0%，增速回落3.4个百分点。西部地区商品房销售面积33407万平方米，增长15.8%，增速回落0.9个百分点；销售额17454亿元，增长18.6%，增速回落0.4个百分点。 11月末，商品房待售面积69095万平方米，比10月末减少427万平方米。其中，住宅待售面积减少582万平方米，办公楼待售面积增加57万平方米，商业营业用房待售面积增加32万平方米。 三、房地产开发企业到位资金情况 1-11月份，房地产开发企业到位资金129484亿元，同比增长15.0%，增速比1-10月份回落0.5个百分点。其中，国内贷款19199亿元，增长3.1%；利用外资132亿元，下降49.0%；自筹资金44772亿元，增长0.3%；其他资金65381亿元，增长33.4%。在其他资金中，定金及预收款37246亿元，增长30.5%；个人按揭贷款21970亿元，增长49.3%。 四、房地产开发景气指数 11月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为94.04，比10月份回落0.06点。（完）