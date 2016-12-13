新闻稿：中国1-11月全国固定资产投资同比增长8.3%--国家统计局

2016年1-11月份，全国固定资产投资（不含农户）538548亿元，同比名义增长8.3%，增速与1-10月份持平。从环比速度看，11月份固定资产投资（不含农户）增长0.54%。 分产业看，第一产业投资17099亿元，同比增长21.9%，增速比1-10月份回落0.1个百分点；第二产业投资210062亿元，增长3.3%，增速加快0.4个百分点；第三产业投资311387亿元，增长11.3%，增速回落0.2个百分点。 第二产业中，工业投资206361亿元，同比增长3.4%，增速比1-10月份加快0.4个百分点；其中，采矿业投资9199亿元，下降20.2%，降幅收窄0.7个百分点；制造业投资170152亿元，增长3.6%，增速比1-10月份加快0.5个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资27009亿元，增长13.2%，增速比1-10月份回落0.7个百分点。 第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）105938亿元，同比增长18.9%，增速比1-10月份回落0.5个百分点。其中，水利管理业投资增长20.2%，增速回落0.7个百分点；公共设施管理业投资增长23.5%，增速回落0.1个百分点；道路运输业投资增长16.9%，增速加快1.3个百分点；铁路运输业投资增长5%，增速回落4.3个百分点。 分地区看，东部地区投资225240亿元，同比增长9.5%，增速比1-10月份回落0.1个百分点；中部地区投资139949亿元，增长12.6%，增速回落0.1个百分点；西部地区投资140612亿元，增长12.6%，增速回落0.1个百分点；东北地区投资28797亿元，下降24.7%，降幅收窄0.8个百分点。 分登记注册类型看，内资企业投资512861亿元，同比增长8%，增速与1-10月份持平；港澳台商投资12741亿元，增长17.2%，增速回落0.7个百分点；外商投资10991亿元，增长12.8%，增速回落0.4个百分点。 从项目隶属关系看，中央项目投资21515亿元，同比增长0.7%，增速比1-10月份回落1.9个百分点；地方项目投资517033亿元，增长8.8%，增速加快0.1个百分点。 从施工和新开工项目情况看，施工项目计划总投资1069423亿元，同比增长9.1%，增速与1-10月份持平；新开工项目计划总投资452548亿元，增长21%，增速比1-10月份回落0.8个百分点。 从到位资金情况看，固定资产投资到位资金548462亿元，同比增长5.4%，增速与1-10月份持平。其中，国家预算资金增长16.5%，增速加快0.4个百分点；国内贷款增长8.9%，增速加快1个百分点；自筹资金下降0.4%，降幅扩大0.1个百分点；利用外资下降20.4%，降幅扩大0.2个百分点；其他资金增长31.5%，增速回落1个百分点。（完）