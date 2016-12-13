新闻稿：中国1-11月民间固定资产投资同比增长3.1%--国家统计局

2016年1-11月份，民间固定资产投资331,067亿元，同比名义增长3.1%，增速比1-10月份提高0.2个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.5%，与1-10月份持平，比去年同期降低3.1个百分点。 分地区看，东部地区民间固定资产投资149,258亿元，同比增长7%，增速比1-10月份回落0.1个百分点；中部地区96,371亿元，增长6%，增速回落0.2个百分点；西部地区65,245亿元，增长2.9%，增速提高0.4个百分点；东北地区20,193亿元，下降26%，降幅收窄0.8个百分点。 分产业看，第一产业民间固定资产投资13,579亿元，同比增长18.6%，增速比1-10月份回落0.4个百分点；第二产业165,605亿元，增长2.9%，增速提高0.5个百分点；第三产业151,883亿元，增长2%，增速回落0.1个百分点。 第二产业中，工业民间固定资产投资164,192亿元，同比增长3.1%，增速比1-10月份提高0.5个百分点。其中，制造业148,523亿元，增长3.1%，增速提高0.5个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业9,993亿元，增长15.1%，增速回落0.3个百分点；采矿业5,676亿元，下降12.1%，降幅收窄1.1个百分点。(完)