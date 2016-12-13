新闻稿：中国1-11月民间固定资产投资同比增长3.1%--国家统计局

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京12月13日 - 以下是中国国家统计局最新发布的题为“2016年1-11月份民间固定资产投资增长3.1%”的新闻稿全文：
2016年1-11月份，民间固定资产投资331,067亿元，同比名义增长3.1%，增速比1-10月份提高0.2个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.5%，与1-10月份持平，比去年同期降低3.1个百分点。 分地区看，东部地区民间固定资产投资149,258亿元，同比增长7%，增速比1-10月份回落0.1个百分点；中部地区96,371亿元，增长6%，增速回落0.2个百分点；西部地区65,245亿元，增长2.9%，增速提高0.4个百分点；东北地区20,193亿元，下降26%，降幅收窄0.8个百分点。 分产业看，第一产业民间固定资产投资13,579亿元，同比增长18.6%，增速比1-10月份回落0.4个百分点；第二产业165,605亿元，增长2.9%，增速提高0.5个百分点；第三产业151,883亿元，增长2%，增速回落0.1个百分点。 第二产业中，工业民间固定资产投资164,192亿元，同比增长3.1%，增速比1-10月份提高0.5个百分点。其中，制造业148,523亿元，增长3.1%，增速提高0.5个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业9,993亿元，增长15.1%，增速回落0.3个百分点；采矿业5,676亿元，下降12.1%，降幅收窄1.1个百分点。(完)
更多细节，请点击国家统计局网站(here) (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。