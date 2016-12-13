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货币新闻 | 2016年 12月 13日 星期二 11:23 BJT

芝加哥期市：小麦期货触及两周高位后下滑，受累于全球供应充足

以下为0237 GMT报价：
 合约        价格     变动    涨跌%    两日涨跌%    30日移   RSI
                                                    动均值   
 CBOT小米    415.25   -2.00   -0.48%   +1.71%       421.26   59
 CBOT玉米    360.50   0.00    +0.00%   +1.98%       355.89   64
 CBOT大豆    1032.25  1.25    +0.12%   +0.51%       1015.16  50
 CBOT稻米    9.89     $0.03   +0.30%   +1.18%       $9.73    58
 WTI原油     52.65    -$0.18  -0.34%   +3.56%       $47.27   68
 汇率                                                        
 欧元/美元   $1.063   $0.007  +0.66%   +0.13%                
 美元/澳元   0.7492   0.004   +0.55%   +0.44%                
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 杜明霞/侯雪苹；审校 张荻/于春红)

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