芝加哥期市：小麦期货触及两周高位后下滑，受累于全球供应充足

以下为0237 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移 RSI 动均值 CBOT小米 415.25 -2.00 -0.48% +1.71% 421.26 59 CBOT玉米 360.50 0.00 +0.00% +1.98% 355.89 64 CBOT大豆 1032.25 1.25 +0.12% +0.51% 1015.16 50 CBOT稻米 9.89 $0.03 +0.30% +1.18% $9.73 58 WTI原油 52.65 -$0.18 -0.34% +3.56% $47.27 68 汇率 欧元/美元 $1.063 $0.007 +0.66% +0.13% 美元/澳元 0.7492 0.004 +0.55% +0.44% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/侯雪苹；审校 张荻/于春红)