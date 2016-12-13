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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 07:44 BJT

****主要国家经济指标预测--12月14日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段      预估值       前值
    
    12月13日

    2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数       第四季        正10         正6
                     大型非制造业景气判断指数                   正19        正18
                     小型制造业景气判断指数                      负1         负3
                     小型非制造业景气判断指数                    正2         正1
                     大型企业资本支出预估                      +6.1%       +6.3%
                     小型企业资本支出预估                      -3.1%       -9.0%
   
    12月14日
    0300 韩国L货供额                                10月          --       +7.9%
    0430 日本工业生产(修正值)                       10月          --       +0.1%
             产能利用率指数(较前月)                               --       -2.0%
    0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)  11月终值         持平        持平
                                 (较上年同期)                  +0.7%       +0.5%
    0815 瑞士生产者/进口物价(较前月)               11月           --       +0.1%
                        (较上年同期)                              --       -0.2%
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)     11月终值        -0.1%       -0.1%
                              (较上年同期)                     +0.1%       +0.1%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                  -0.2%       -0.2%
                                 (较上年同期)                  +0.1%       +0.1%
    0930 英国请领失业金人数(千人，较前月)          11月      增加5.5     增加9.8
             按ILO标准计算的失业率     截至10月的三个月         4.8%        4.8%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)            +2.3%       +2.3%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)          +2.5%       +2.4%
    1000 欧元区工业生产(较前月)                    10月        +0.2%       -0.8%
                   (较上年同期)                                +0.8%       +1.2%
    1000 瑞士ZEW投资者信心指数                     12月           --       正8.9
    1200 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周        --       414.1
                抵押贷款再融资指数                                --     1,459.3
    1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期)  11月      +0.9%      +0.8%
                                        (较前月)                +0.1%       持平
            扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期)             +1.3%      +1.2%
                                       (较前月)                 +0.2%      -0.2%
            扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期)         --       +1.6%
                                             (较前月)             --       -0.1%
    1330 美国零售销售(较前月)                         11月      +0.3%      +0.8%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                        +0.4%      +0.8%
    1415 美国工业生产(较前月)                         11月      -0.2%       持平
             产能利用率                                         75.1%      75.3%
             制造业产出(较前月)                                 -0.2%      +0.2%
    1500 美国企业库存(较前月)                         10月      -0.1%      +0.1%
    1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        12月        --       55.22
    1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数      12月        --       49.78
    1900 美国联邦基金利率目标                          --      0.625%        --
    2130 新西兰制造业表现指数                         11月        --        55.2
    
    12月13-14日

    2330 澳洲消费者信心指数(较前月)                12月           --       -1.1%
    
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段        现值      预估值
    
    0030 澳洲NAB企业现况指数                       11月          正5          --         
                企业信心指数                                     正5          --        
    0030 澳洲房价指数                             第三季       +1.5%       +2.3%
    0200 中国规模以上工业增加值                     11月       +6.2%       +6.1%
             固定资产投资(不含农户)               1-11月       +8.3%       +8.3%
             民间固定资产投资                     1-11月       +3.1%          --
             社会消费品零售总额                     11月      +10.8%      +10.1%
    0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   11月终值        持平        持平        
                                 (较上年同期)                  +0.7%       +0.7%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                       +0.1%       +0.1%
                            (较上年同期)                       +0.8%       +0.8%
    0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月)             11月       +0.1%         -- 
                         (较上年同期)                          +0.8%         --
    0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月)         10月        持平       +0.2%
                       (经工作日调整，较上年同期)              +1.3%       +1.4%
    0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)            11月       +0.2%       +0.2%
                            (较上年同期)                       +1.2%       +1.1%
             核心CPI(较前月)                                   +0.2%       +0.1%
                (较上年同期)                                   +1.4%       +1.3%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                         +0.3%       +0.2%
                           (较上年同期)                        +2.2%       +2.1%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                         +0.3%         --
                          (较上年同期)                         +2.5%         -- 
    0930 英国生产者物价指数(PPI)                    11月
                     投入物价(未经季节调整，较前月)            -1.1%       -1.9%
                         (未经季节调整，较上年同期)           +12.9%      +13.5%
                     产出物价(未经季节调整，较前月)             持平       +0.2%
                         (未经季节调整，较上年同期)            +2.3%       +2.5%
                     核心产出物价(未经季节调整，较前月)         持平       +0.2%
                             (未经季节调整，较上年同期)        +2.2%       +2.3%       
    1000 欧元区就业人口(较前季)                   第三季       +0.2%         --       
                     (较上年同期)                              +1.2%         --  
    1000 德国ZEW经济景气指数                       12月       正13.8      正14.0
                    现况指数                                  正63.5      正59.1
    1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数    11月         98.4         -- 
    1330 美国进口物价(较前月)                      11月        -0.3%       -0.4%
             出口物价(较前月)                                  -0.1%       -0.2%
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                  11月        +3.8%         --
             进口物价(较上年同期)                              +3.6%         --
    2300 韩国失业率                                11月         3.6%         --

    (完)
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 汪红英/李春喜；审校 王颖)

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