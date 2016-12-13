主要国家经济指标预测--12月14日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月13日 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第四季 正10 正6 大型非制造业景气判断指数 正19 正18 小型制造业景气判断指数 负1 负3 小型非制造业景气判断指数 正2 正1 大型企业资本支出预估 +6.1% +6.3% 小型企业资本支出预估 -3.1% -9.0% 12月14日 0300 韩国L货供额 10月 -- +7.9% 0430 日本工业生产(修正值) 10月 -- +0.1% 产能利用率指数(较前月) -- -2.0% 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 持平 持平 (较上年同期) +0.7% +0.5% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 11月 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.2% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.2% -0.2% (较上年同期) +0.1% +0.1% 0930 英国请领失业金人数(千人，较前月) 11月 增加5.5 增加9.8 按ILO标准计算的失业率 截至10月的三个月 4.8% 4.8% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.3% +2.3% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.5% +2.4% 1000 欧元区工业生产(较前月) 10月 +0.2% -0.8% (较上年同期) +0.8% +1.2% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 12月 -- 正8.9 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 414.1 抵押贷款再融资指数 -- 1,459.3 1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 11月 +0.9% +0.8% (较前月) +0.1% 持平 扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期) +1.3% +1.2% (较前月) +0.2% -0.2% 扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期) -- +1.6% (较前月) -- -0.1% 1330 美国零售销售(较前月) 11月 +0.3% +0.8% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.8% 1415 美国工业生产(较前月) 11月 -0.2% 持平 产能利用率 75.1% 75.3% 制造业产出(较前月) -0.2% +0.2% 1500 美国企业库存(较前月) 10月 -0.1% +0.1% 1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 55.22 1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 49.78 1900 美国联邦基金利率目标 -- 0.625% -- 2130 新西兰制造业表现指数 11月 -- 55.2 12月13-14日 2330 澳洲消费者信心指数(较前月) 12月 -- -1.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲NAB企业现况指数 11月 正5 -- 企业信心指数 正5 -- 0030 澳洲房价指数 第三季 +1.5% +2.3% 0200 中国规模以上工业增加值 11月 +6.2% +6.1% 固定资产投资(不含农户) 1-11月 +8.3% +8.3% 民间固定资产投资 1-11月 +3.1% -- 社会消费品零售总额 11月 +10.8% +10.1% 0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 持平 持平 (较上年同期) +0.7% +0.7% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.8% +0.8% 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 11月 +0.1% -- (较上年同期) +0.8% -- 0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 10月 持平 +0.2% (经工作日调整，较上年同期) +1.3% +1.4% 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.2% +1.1% 核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) +1.4% +1.3% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.3% +0.2% (较上年同期) +2.2% +2.1% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.3% -- (较上年同期) +2.5% -- 0930 英国生产者物价指数(PPI) 11月 投入物价(未经季节调整，较前月) -1.1% -1.9% (未经季节调整，较上年同期) +12.9% +13.5% 产出物价(未经季节调整，较前月) 持平 +0.2% (未经季节调整，较上年同期) +2.3% +2.5% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) 持平 +0.2% (未经季节调整，较上年同期) +2.2% +2.3% 1000 欧元区就业人口(较前季) 第三季 +0.2% -- (较上年同期) +1.2% -- 1000 德国ZEW经济景气指数 12月 正13.8 正14.0 现况指数 正63.5 正59.1 1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 11月 98.4 -- 1330 美国进口物价(较前月) 11月 -0.3% -0.4% 出口物价(较前月) -0.1% -0.2% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 11月 +3.8% -- 进口物价(较上年同期) +3.6% -- 2300 韩国失业率 11月 3.6% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 汪红英/李春喜；审校 王颖)