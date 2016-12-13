能源产业：嘉能可与新日铁住金就第一季炼焦煤供应价达成一致--消息

标题新闻：新西兰总理英格利希称，新西兰将寻求在英国退出欧盟后尽快同英国达成贸易协议
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路透东京12月13日 - 一名熟知情况的消息人士周二称，嘉能可(Glencore) 已与新日铁住金 达成协议，同意第一季以每吨285美元的价格供应炼焦煤，这一价格比前季高出43%。
该协议为亚洲炼焦煤的供应设下基准价；用于钢铁冶炼的炼焦煤价格过去一年上涨了三倍，因中国削减产能，并降低了部分煤矿的产量。
消息人士称，嘉能可与新日铁住金同意在2017年第一季以每吨285美元的价格供应澳洲优质硬焦煤。该消息人士未获授权与媒体交谈。
10月时，新日铁住金和博地能源(Peabody Energy) 将10-12月炼焦煤的合约基准价定在每吨200美元。新日铁住金是日本最大钢铁生产企业。(完)
(编译 王琛；审校 于春红)
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路透1月13日 - 美国私募股权公司KKR 同意斥资约13亿美元，收购日立 旗下电动工具子公司日立工机 。这是该公司三个月里第二次在日本达成十亿美元级别的交易。
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