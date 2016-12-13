版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 11:30 BJT

《全球汇市》美元/日圆持稳，因美债收益率回落且美联储会议召开在即

加元兑美元 几无变化，报1.3124加元，隔夜曾涨至两个月最高1.3110加元。
    
    澳元兑美元 持稳于0.7501美元，上日曾上涨0.6%。新西兰元兑美元 也
持平，报0.7196美元，周一曾上涨0.7%。
    
    油价周一涨至18个月高位，此前石油输出国组织(OPEC)及部分非OPEC产油国达成了2001
年以来的首个联合减产协议，以应对全球石油供应过剩的局面。
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0632  1.0634  -0.02  -2.10  1.0860
    美元/日圆            115.02  115.02  +0.00  -4.39  120.30
    欧元/日圆         122.30  122.31  -0.01  -6.26  130.47
    美元/瑞郎            1.0134  1.0129  +0.05  +1.16  1.0018
    英镑/美元            1.2680  1.2675  +0.04 -13.96  1.4738
    美元/加元            1.3125  1.3129  -0.03  -5.16  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9270  6.9232  +0.05  +5.47  6.5680
    澳元/美元            0.7497  0.7496  +0.01  +3.05  0.7275
    新西兰元/美元        0.7199  0.7200  -0.01  +5.48  0.6825
    澳元/日圆         86.250  86.220  +0.03  -1.56  87.620
    新西兰元/日圆     82.810  82.670  +0.17  +1.01  81.980
    英镑/日圆         145.85  145.76  +0.06 -17.70  177.22
    澳元/新西兰元     1.0413  1.0423  -0.10  -2.35  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/白云/李爽/张荻/王琛；审校 郑茵/王兴雅/戴素萍/徐文焰/张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐