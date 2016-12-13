《全球汇市》美元/日圆持稳，因美债收益率回落且美联储会议召开在即

加元兑美元 几无变化，报1.3124加元，隔夜曾涨至两个月最高1.3110加元。 澳元兑美元 持稳于0.7501美元，上日曾上涨0.6%。新西兰元兑美元 也 持平，报0.7196美元，周一曾上涨0.7%。 油价周一涨至18个月高位，此前石油输出国组织(OPEC)及部分非OPEC产油国达成了2001 年以来的首个联合减产协议，以应对全球石油供应过剩的局面。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0632 1.0634 -0.02 -2.10 1.0860 美元/日圆 115.02 115.02 +0.00 -4.39 120.30 欧元/日圆 122.30 122.31 -0.01 -6.26 130.47 美元/瑞郎 1.0134 1.0129 +0.05 +1.16 1.0018 英镑/美元 1.2680 1.2675 +0.04 -13.96 1.4738 美元/加元 1.3125 1.3129 -0.03 -5.16 1.3839 美元/离岸人民币 6.9270 6.9232 +0.05 +5.47 6.5680 澳元/美元 0.7497 0.7496 +0.01 +3.05 0.7275 新西兰元/美元 0.7199 0.7200 -0.01 +5.48 0.6825 澳元/日圆 86.250 86.220 +0.03 -1.56 87.620 新西兰元/日圆 82.810 82.670 +0.17 +1.01 81.980 英镑/日圆 145.85 145.76 +0.06 -17.70 177.22 澳元/新西兰元 1.0413 1.0423 -0.10 -2.35 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/白云/李爽/张荻/王琛；审校 郑茵/王兴雅/戴素萍/徐文焰/张明钧)