中港个股：中国石油赢得委内瑞拉国企PDVSA美国原油进口竞标--贸易商

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透休斯顿12月12日 - 贸易商周一称，中国石油 赢得一项竞标，将向委内瑞拉国有企业PDVSA出售最多165万桶美国轻质原油，未来几周将在库拉索(Curacao)一个终端交付。
中国石油与英国BP 在3月共同赢得PDVSA前次招标，当时PDVSA计划年内进口逾800万桶轻质原油。
但由于PDVSA的供应商迟迟未收到付款，交付活动受到影响。根据汤森路透的船舶追踪数据，协议交付的13批船货中，BP发出的最后一批船货在等待90天后，上周才在库拉索卸货。
中国石油这些船货每批装有55万桶美国西德克萨斯中质油(WTI)或国内低硫混合油(DSW)，必须在12月中旬至1月交付至PDVSA位于库拉索的Bullenbay终端。
目前尚不能立即知晓双方达成的价位。PDVSA未立即回复置评请求。
其中一位消息人士称，根据多项石油换贷款协议，中国和委内瑞拉大量交换原油及成品油，涉及多家国有企业，不过这次供应的美国石油船货将采取预付款方式。(完) (编译 刘秀红；审校 郑茵)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。