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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 11:53 BJT

中港个股：中国石油赢得委内瑞拉国企PDVSA美国原油进口竞标--贸易商

路透休斯顿12月12日 - 贸易商周一称，中国石油 赢得一项竞标，将向委内瑞拉国有企业PDVSA出售最多165万桶美国轻质原油，未来几周将在库拉索(Curacao)一个终端交付。

中国石油与英国BP 在3月共同赢得PDVSA前次招标，当时PDVSA计划年内进口逾800万桶轻质原油。

但由于PDVSA的供应商迟迟未收到付款，交付活动受到影响。根据汤森路透的船舶追踪数据，协议交付的13批船货中，BP发出的最后一批船货在等待90天后，上周才在库拉索卸货。

中国石油这些船货每批装有55万桶美国西德克萨斯中质油(WTI)或国内低硫混合油(DSW)，必须在12月中旬至1月交付至PDVSA位于库拉索的Bullenbay终端。

目前尚不能立即知晓双方达成的价位。PDVSA未立即回复置评请求。

其中一位消息人士称，根据多项石油换贷款协议，中国和委内瑞拉大量交换原油及成品油，涉及多家国有企业，不过这次供应的美国石油船货将采取预付款方式。(完) (编译 刘秀红；审校 郑茵)

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