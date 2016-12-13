中国债市动态：现券期货延续弱势，受基本面持续回温且监管收紧压制

路透北京12月13日 - 中国银行间债市周二早盘现券仍维持弱势，国债期货亦继续走低。交易员表示，工业投资数据印证经济基本面延续回温，同时近期监管也在不断收紧，两大因素制约收益率下行；不过国开行一级招标结果需求良好，收益率略有回落。

“今天收益率还是开盘就上行，不过后来国开招标不错，又回落了一点，整体较昨天小升，期货也直线反弹...不过这几天，完全不敢做多了，心有余悸。”华南一基金交易员说。

他并表示，工业投资数据显示经济仍在回暖，但符合市场预期，现券对此反应较为平淡；基本面预期改变加上监管政策趋严应该是近期核心所在，从这个角度上看，现券短期内仍需修复。

中国国家统计局周二公布，11月规模以上工业增加值 同比增长6.2%，略高于路透调查预估中值6.1%；前11月固定资产投资 同比增长8.3%，与路透预估中值一致。

上海一银行交易员称，“还是情绪延续吧，还有一个就是数据在持续向好，多头前期最大的论调就是经济不好，现在越发难以站得住脚，至少没法证伪。”

他认为，同业存单利率仍未有回落迹象，银行负债成本提升，对投资标的收益率自然会要求更高；加上近期监管层面亦在不断收紧，政府对降杠杆决心较大，现券短期将延续弱势。

今年以来，在降杠杆的大背景下，监管机构持续收紧监管政策。中国证券登记结算公司及上海、深圳证券交易所上周五正式发布债券质押式回购交易结算风险控制指引，针对交易所债市回购业务风控指标体系不健全的问题，加强对回购融资主体的风险管理。

一级市场方面，国家开发银行 上午招标增发的10年和20年固息债，中标收益率为3.5606%和3.8530%，市场预测均值为3.56%和3.83%；稍早发行的三、五、七年增发债，中标收益率为3.3728%、3.5423%和3.7498%，此前市场预测均值分别为3.41%、3.50%、3.69%。

剩余期限近10年的国债160017最新报价 在3.20%/3.15%，上日尾盘为3.18%/3.14%；10年国开活跃券160210最新报价 在3.6150%/3.5850%，上日尾盘为3.56%/3.53%。