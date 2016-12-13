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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 12:11 BJT

中国货币市场：供给稍收敛但整体无碍宽松，缴税及年底临近出资意愿下降

路透上海12月13日 - 中国银行间市场周二资金供给稍显收敛，但流动性整体依然宽松
。交易员表示，大行一早融出一波资金之后，后续供给稍显收敛，但机构轧平头寸压力并不
大，惟月度缴税叠加年末来临，资金面预期仍难脱谨慎。
    
    他们并表示，较之央行公开市场上周持续净回笼，本周连续两天完全对冲到期量，也表
明了央行维持资金紧平衡态度,预计短期资金利率易涨难跌。
    
   “有点收紧的意思了，早盘还行，平(头寸)快的就拿到了，后来还有人补头寸，就不太
好借了，大行不怎么出了 。”上海一银行交易员表示，七天和14天期限品种因为能扛过缴
税周期，相对更加抢手一些。
    
    她并指出，目前看感觉大家如果看着流动性形势不对了，出资意愿就下降了，本来缴税
和年底因素叠加，资金面也到该收紧的时候了。
         
   央行公开市场今日进行总额1,150亿元人民币的逆回购操作，其中七天期500亿元，14天
期450亿元，28天期200亿元。据此计算，连续第二日操作量完全对冲到期量。此外，本周三
还将有600亿元国库现金定存到期，回收等额资金。 
    
   “公开市场不收也不放也在情理之中，毕竟跟上周连续回笼比起来好多了，而且放了MLF
之后，大家对逆回购的期望也不大。”华北一券商交易员表示，同时也在表明央行的一种态
度。
    
    她并表示，年底应该还会有财政存款投放补充流动性，而且MLF上周询量，据说有缺口
的机构也报了需求，虽然年底预期谨慎，但是央行应该也会随时出手。
    
    上周二(6日)中国央行合计开展了3,390亿元中期借贷便利(MLF)操作，期限六个月和一
年。而本月到期的MLF近115亿元。 
            
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:59                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.2331     2.2340      -0.09
      七天                     2.3566     2.4242      -6.76
                                                  
      14天                     2.8822     2.7251     +15.71
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.0450     2.6350     +41.00
                                                  
      七天                     3.3900     2.9850     +40.50
                                                  
      14天                     3.5500     3.1200     +43.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.2500     2.2500      +0.00
                                                  
      七天                     2.6000     2.6000      +0.00
                                                  
      14天                     3.2000     3.0000     +20.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.2960     2.2920      +0.40
                                                  
       七天                    2.4960     2.4940      +0.20
                                                  
       三个月                  3.1498     3.1377      +1.21
                                                  
 
  备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)

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