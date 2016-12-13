中国货币市场：供给稍收敛但整体无碍宽松，缴税及年底临近出资意愿下降

路透上海12月13日 - 中国银行间市场周二资金供给稍显收敛，但流动性整体依然宽松 。交易员表示，大行一早融出一波资金之后，后续供给稍显收敛，但机构轧平头寸压力并不 大，惟月度缴税叠加年末来临，资金面预期仍难脱谨慎。 他们并表示，较之央行公开市场上周持续净回笼，本周连续两天完全对冲到期量，也表 明了央行维持资金紧平衡态度,预计短期资金利率易涨难跌。 “有点收紧的意思了，早盘还行，平(头寸)快的就拿到了，后来还有人补头寸，就不太 好借了，大行不怎么出了 。”上海一银行交易员表示，七天和14天期限品种因为能扛过缴 税周期，相对更加抢手一些。 她并指出，目前看感觉大家如果看着流动性形势不对了，出资意愿就下降了，本来缴税 和年底因素叠加，资金面也到该收紧的时候了。 央行公开市场今日进行总额1,150亿元人民币的逆回购操作，其中七天期500亿元，14天 期450亿元，28天期200亿元。据此计算，连续第二日操作量完全对冲到期量。此外，本周三 还将有600亿元国库现金定存到期，回收等额资金。 “公开市场不收也不放也在情理之中，毕竟跟上周连续回笼比起来好多了，而且放了MLF 之后，大家对逆回购的期望也不大。”华北一券商交易员表示，同时也在表明央行的一种态 度。 她并表示，年底应该还会有财政存款投放补充流动性，而且MLF上周询量，据说有缺口 的机构也报了需求，虽然年底预期谨慎，但是央行应该也会随时出手。 上周二(6日)中国央行合计开展了3,390亿元中期借贷便利(MLF)操作，期限六个月和一 年。而本月到期的MLF近115亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2331 2.2340 -0.09 七天 2.3566 2.4242 -6.76 14天 2.8822 2.7251 +15.71 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.0450 2.6350 +41.00 七天 3.3900 2.9850 +40.50 14天 3.5500 3.1200 +43.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2500 2.2500 +0.00 七天 2.6000 2.6000 +0.00 14天 3.2000 3.0000 +20.00 Shibor 其中:隔夜 2.2960 2.2920 +0.40 七天 2.4960 2.4940 +0.20 三个月 3.1498 3.1377 +1.21 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)