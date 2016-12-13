中国汇市：人民币早盘放量小升，数据影响有限市场等待美联储决议落地

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 人民币早盘随中间价放量上涨，离岸流动性则依旧偏紧
* 市场对较好的中国经济运行数据反应有限
* 客盘依旧呈购汇情绪，大行仍需提供美元流动性
* 等待本周美联储议息决议落地
路透上海12月13日 - 人民币兑美元即期 周二早盘随中间价放量上涨，因美元指数小幅调整，中间价小幅反弹。交易员称，银行间外汇市场对较好中国经济运行数据反应有限，客盘依旧呈现较强的购汇情绪，大行则在合适点位提供美元流动性，等待本周美联储议息决议最终落地。
他们并表示，由于汇率实际有效波动非常狭窄，除了客盘购汇以外，还有不少机构参与倒量，导致半日成交较上日有所放量；这两日离岸资金依旧偏紧，明显抬升了做空人民币成本，预计这种状况可能会延续一段时间，除非外部环境明显缓和。
“央妈在那，（美元/人民币）上不去的，不少机构做做量，等加息结果吧，现在就是不好判断加息之后美元会怎么走，但对人民币来说，还是偏贬值方向的。”一中资行交易员称。
中国11月经济延续温和回暖，工业投资续持稳消费远超预期，分析师预计明年经济增长目标预计定在6.5%左右，财政货币维持现在基调；由于外储加速下降，加上双节资金紧张，近期降准概率提升。
北京时间11:55，人民币兑美元 即期报6.9011元,上日收报6.9152元，夜盘终报6.9086元。今日人民币兑美元中间价 报6.8934元，上日为6.9086元。人民币兑美元即期成交额 为193.12亿美元，上日半日为168.46亿美元。
全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周二持稳，因美国公债收益率(殖利率)上升势头暂时放缓，而且市场等待美联储今日稍晚开始的为期两日政策会议的结果出炉。
美国联邦基金利率期货显示，本周美联储会议升息25基点的可能性为97%。市场将关注有关2017年加息步伐的线索，希望了解特朗普胜选是否改变了美联储对经济增长和通胀前景的看法。此前有臆测认为美联储2017年加息次数会多于特朗普胜选前的预期，这是过去一个月推动美元上涨的一个因素。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.1785元, 上日尾盘为7.18元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.9283元, 与在岸即期价差为272点，上一交易日尾盘报6.9253元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.9007，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.337、5.9971和8.7476。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。