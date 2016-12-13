中国汇市：人民币早盘放量小升，数据影响有限市场等待美联储决议落地

* 人民币早盘随中间价放量上涨，离岸流动性则依旧偏紧

* 市场对较好的中国经济运行数据反应有限

* 客盘依旧呈购汇情绪，大行仍需提供美元流动性

* 等待本周美联储议息决议落地

路透上海12月13日 - 人民币兑美元即期 周二早盘随中间价放量上涨，因美元指数小幅调整，中间价小幅反弹。交易员称，银行间外汇市场对较好中国经济运行数据反应有限，客盘依旧呈现较强的购汇情绪，大行则在合适点位提供美元流动性，等待本周美联储议息决议最终落地。

他们并表示，由于汇率实际有效波动非常狭窄，除了客盘购汇以外，还有不少机构参与倒量，导致半日成交较上日有所放量；这两日离岸资金依旧偏紧，明显抬升了做空人民币成本，预计这种状况可能会延续一段时间，除非外部环境明显缓和。

“央妈在那，（美元/人民币）上不去的，不少机构做做量，等加息结果吧，现在就是不好判断加息之后美元会怎么走，但对人民币来说，还是偏贬值方向的。”一中资行交易员称。

中国11月经济延续温和回暖，工业投资续持稳消费远超预期，分析师预计明年经济增长目标预计定在6.5%左右，财政货币维持现在基调；由于外储加速下降，加上双节资金紧张，近期降准概率提升。

北京时间11:55，人民币兑美元 即期报6.9011元,上日收报6.9152元，夜盘终报6.9086元。今日人民币兑美元中间价 报6.8934元，上日为6.9086元。人民币兑美元即期成交额 为193.12亿美元，上日半日为168.46亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周二持稳，因美国公债收益率(殖利率)上升势头暂时放缓，而且市场等待美联储今日稍晚开始的为期两日政策会议的结果出炉。

美国联邦基金利率期货显示，本周美联储会议升息25基点的可能性为97%。市场将关注有关2017年加息步伐的线索，希望了解特朗普胜选是否改变了美联储对经济增长和通胀前景的看法。此前有臆测认为美联储2017年加息次数会多于特朗普胜选前的预期，这是过去一个月推动美元上涨的一个因素。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.1785元, 上日尾盘为7.18元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.9283元, 与在岸即期价差为272点，上一交易日尾盘报6.9253元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.9007，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.337、5.9971和8.7476。