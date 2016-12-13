《中国新债预测》五年续发国债收益率均值2.91%，空头氛围浓定位料偏高

* 招标品种：财政部五年续发国债

* 招标金额：280亿元人民币

* 招标时间: 周三(14日)10:35-11:35

* 受访人数: 11位(银行、券商)

* 预测区间：2.84%-2.95%

* 预测均值: 2.91%(按各家机构预测值平均)

路透上海12月13日 - 中国财政部周三将招标续发行五年期固息国债。路透调查显示，当前债市大环境面临重重压力，尽管上午国开行10年新债招标结果尚可，一度短暂为现券止血，但二级市场空头氛围依旧浓厚，料明日新债定位偏高的概率仍较大，收益率预测均值为2.91%。

“国债期货弱到爆，每天下午（机构）准点做套保，也是够了，我现在听到双边成交的声音会崩溃，”上海一银行交易员称。

北京一银行交易员表示，本轮调整杀伤力巨大，交易盘纷纷止损，债券基金赎回压力陡增，抛压一波接一波，目前仍难判断调整空间还有多大。

中债国债到期收益率曲线 中，五年期最新报在2.9043%；本次续发标的券160021最新成交收益率在2.91%附近。

国开行上午招标增发的三、五、七、10年和20年五期固息债整体高于预期，不过三年低于预期，10年品种接近预测均值，且投标倍数较高，一度短暂提振市场信心。

明日招标国债为财政部今年第21期记账式国债 的第二次续发。起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同，从2016年10月20日开始计息；票面利率2.39%；按年付息。

该期债采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为12月14日上午10:35至11:35，发行手续费为承销面值的0.1%。

招标当日，之前发行的同期国债停止交易一天；招标结束至12月15日进行分销；12月19日起与之前发行的同期国债合并上市交易。