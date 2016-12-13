《中国新债预测》五年续发国债收益率均值2.91%，空头氛围浓定位料偏高

美国热股：KKR同意以约13亿美元收购日立旗下日立工机，KKR股价上扬
路透1月13日 - 美国私募股权公司KKR 同意斥资约13亿美元，收购日立 旗下电动工具子公司日立工机 。这是该公司三个月里第二次在日本达成十亿美元级别的交易。
* 招标品种：财政部五年续发国债
* 招标金额：280亿元人民币
* 招标时间: 周三(14日)10:35-11:35
* 受访人数: 11位(银行、券商)
* 预测区间：2.84%-2.95%
* 预测均值: 2.91%(按各家机构预测值平均)
路透上海12月13日 - 中国财政部周三将招标续发行五年期固息国债。路透调查显示，当前债市大环境面临重重压力，尽管上午国开行10年新债招标结果尚可，一度短暂为现券止血，但二级市场空头氛围依旧浓厚，料明日新债定位偏高的概率仍较大，收益率预测均值为2.91%。
“国债期货弱到爆，每天下午（机构）准点做套保，也是够了，我现在听到双边成交的声音会崩溃，”上海一银行交易员称。
北京一银行交易员表示，本轮调整杀伤力巨大，交易盘纷纷止损，债券基金赎回压力陡增，抛压一波接一波，目前仍难判断调整空间还有多大。
中债国债到期收益率曲线 中，五年期最新报在2.9043%；本次续发标的券160021最新成交收益率在2.91%附近。
国开行上午招标增发的三、五、七、10年和20年五期固息债整体高于预期，不过三年低于预期，10年品种接近预测均值，且投标倍数较高，一度短暂提振市场信心。
明日招标国债为财政部今年第21期记账式国债 的第二次续发。起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同，从2016年10月20日开始计息；票面利率2.39%；按年付息。
该期债采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为12月14日上午10:35至11:35，发行手续费为承销面值的0.1%。
招标当日，之前发行的同期国债停止交易一天；招标结束至12月15日进行分销；12月19日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
标位限定上，投标标位变动幅度为0.05元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为65个、15个和30个标位。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
路透1月13日 - 美国私募股权公司KKR 同意斥资约13亿美元，收购日立 旗下电动工具子公司日立工机 。这是该公司三个月里第二次在日本达成十亿美元级别的交易。
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路透1月13日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 299.7 18 299.7 7 * 2月 299.0 23 298.0 9 * 3月 298.6 24 292.6 23 * 4月 292.8 302 289.0 45 * 5月 292.5 803 288.5 402 * 6月 293.5 5,434 289.1 1,829 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT