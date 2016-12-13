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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 14:15 BJT

中国能源：11月炼厂原油加工量创纪录新高，原油产出下滑

中国石油 在10月公布，2016年前九个月生产原油6.966亿桶，同比降低3.6%。

中国石化 2016年前九个月的原油产量同比下降12.6%。

Liu表示，鉴于OPEC与非OPEC产油国达成2001年来的首个减产协议后，全球油价反弹至18个月高位，未来几个月中国产量下降速度可能放缓。

国家统计局的数据显示，11月天然气产量较上年同期增加5.5%至124亿立方米，年内至今产量同比增长2.2%至1,235亿立方米。(完) (编译 张明钧/王琛/王兴亚；审校 杜明霞/汪红英/王颖)

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