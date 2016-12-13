中国能源：11月炼厂原油加工量创纪录新高，原油产出下滑

全球金市：金价徘徊在七周高位之下的水准，美元下滑后由跌转升
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
中国石油 在10月公布，2016年前九个月生产原油6.966亿桶，同比降低3.6%。
中国石化 2016年前九个月的原油产量同比下降12.6%。
Liu表示，鉴于OPEC与非OPEC产油国达成2001年来的首个减产协议后，全球油价反弹至18个月高位，未来几个月中国产量下降速度可能放缓。
国家统计局的数据显示，11月天然气产量较上年同期增加5.5%至124亿立方米，年内至今产量同比增长2.2%至1,235亿立方米。(完) (编译 张明钧/王琛/王兴亚；审校 杜明霞/汪红英/王颖)
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。
路透伦敦1月13日 - 伦敦期铜周五触及五周高位，铝价触及近20个月来最高，因在最大金属消费国中国和美国公布强劲的经济数据后，投资者对金属需求感到乐观。