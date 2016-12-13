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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 12:55 BJT

香港个股：汇丰早盘跌逾1%，上日伦敦刷新高回购近5,200万英镑股份

路透香港12月13日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周二香港早盘跌逾1%，上日在伦敦回购近5,200万英镑股份，是自8月初回购计划启动以来最高金额。

该股早盘收报63.75港元，跌1.32%；大市恒生指数 跌0.36%。

该行今天在联交所的声明称，周一在伦敦买入约788万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5745英镑，涉资约5,183万英镑。

截至12月12日，汇丰累计回购301,815,326股普通股，金额约18.15亿英镑，以目前汇率折算22.9亿美元。

汇丰此前公布，截止第三季末的核心资本比率跳升至13.9%，这有利于近期的派息前景，即便该公司公布的税前获利大幅下降。而8月时宣布的25亿美元股票回购计划已经完成了59%，预计在今年底或2017年初全部完成。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)

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