香港个股：汇丰早盘跌逾1%，上日伦敦刷新高回购近5,200万英镑股份

美国热股：KKR同意以约13亿美元收购日立旗下日立工机，KKR股价上扬
路透1月13日 - 美国私募股权公司KKR 同意斥资约13亿美元，收购日立 旗下电动工具子公司日立工机 。这是该公司三个月里第二次在日本达成十亿美元级别的交易。
路透香港12月13日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周二香港早盘跌逾1%，上日在伦敦回购近5,200万英镑股份，是自8月初回购计划启动以来最高金额。
该股早盘收报63.75港元，跌1.32%；大市恒生指数 跌0.36%。
该行今天在联交所的声明称，周一在伦敦买入约788万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5745英镑，涉资约5,183万英镑。
截至12月12日，汇丰累计回购301,815,326股普通股，金额约18.15亿英镑，以目前汇率折算22.9亿美元。
汇丰此前公布，截止第三季末的核心资本比率跳升至13.9%，这有利于近期的派息前景，即便该公司公布的税前获利大幅下降。而8月时宣布的25亿美元股票回购计划已经完成了59%，预计在今年底或2017年初全部完成。 （完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透1月13日 - 美国私募股权公司KKR 同意斥资约13亿美元，收购日立 旗下电动工具子公司日立工机 。这是该公司三个月里第二次在日本达成十亿美元级别的交易。
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路透1月13日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 299.7 18 299.7 7 * 2月 299.0 23 298.0 9 * 3月 298.6 24 292.6 23 * 4月 292.8 302 289.0 45 * 5月 292.5 803 288.5 402 * 6月 293.5 5,434 289.1 1,829 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT