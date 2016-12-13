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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 14:20 BJT

《汇市简讯》美元兑坡元上涨，可能突破1.4280

0610GMT：

* 美元兑坡元涨至1.4250上方，追随美元兑日圆升势

* 假定今天坡元的名义有效汇率中值为1.4210，1.4281为下跌0.50%，可能将抑制美元兑坡元升势

* 在美联储会议前，投机客对进一步向下调整仓位依旧较为谨慎

* 美元兑坡元最新报1.4255-59，迄今在1.4227-55区间交易

(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)

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