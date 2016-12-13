《汇市简讯》美元兑坡元上涨，可能突破1.4280

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
0610GMT：
* 美元兑坡元涨至1.4250上方，追随美元兑日圆升势
* 假定今天坡元的名义有效汇率中值为1.4210，1.4281为下跌0.50%，可能将抑制美元兑坡元升势
* 在美联储会议前，投机客对进一步向下调整仓位依旧较为谨慎
* 美元兑坡元最新报1.4255-59，迄今在1.4227-55区间交易
(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。