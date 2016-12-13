澳洲股市：收跌结束五连涨，市场等待美联储会议

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月13日 - 澳洲股市周二下跌，投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议前较为谨慎。美联储料将在会议上升息，并提供特朗普胜选后未来货币政策走向的线索。
澳股S&P/ASX 200指数 收跌17.8点或0.32%至5,545点，结束连续五日上涨行情。
大宗商品和金融类股贡献了超过三分之二的跌幅，抵消了房地产和医疗保健类股上涨的影响。
Fortescue Metals 收盘大跌6%，创六个月以来最大单日跌幅，受大宗商品价格下跌拖累。
力拓 收盘大跌2.5%。
金融类股 下跌0.6%，追随美国金融股的跌势，也结束五连涨。
西太平洋银行 跌幅居前，其他三大银行跌幅在0.2-0.6%不等。
上涨股中，澳洲电讯 涨0.2%，生物制药公司CSL 涨3.2%，百分比涨幅居指标股指成分股之首。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。