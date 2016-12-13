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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 14:37 BJT

澳洲股市：收跌结束五连涨，市场等待美联储会议

路透12月13日 - 澳洲股市周二下跌，投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议前较为谨慎。美联储料将在会议上升息，并提供特朗普胜选后未来货币政策走向的线索。

澳股S&P/ASX 200指数 收跌17.8点或0.32%至5,545点，结束连续五日上涨行情。

大宗商品和金融类股贡献了超过三分之二的跌幅，抵消了房地产和医疗保健类股上涨的影响。

Fortescue Metals 收盘大跌6%，创六个月以来最大单日跌幅，受大宗商品价格下跌拖累。

力拓 收盘大跌2.5%。

金融类股 下跌0.6%，追随美国金融股的跌势，也结束五连涨。

西太平洋银行 跌幅居前，其他三大银行跌幅在0.2-0.6%不等。

上涨股中，澳洲电讯 涨0.2%，生物制药公司CSL 涨3.2%，百分比涨幅居指标股指成分股之首。(完)

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