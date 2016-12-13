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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 14:35 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：中国经济数据强于预期，中国央行抛售美元

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* 美元/日圆涨0.23%，澳元/美元跌0.08%，澳元/新西兰元跌0.08%，新西兰元/美元涨0.05%

* 美元/人民币在岸市场汇率跌0.12%，美元/人民币离岸市场汇率涨0.08%，美元/坡元涨0.1%，美元/韩元跌0.15%

* 日经指数涨0.5%，中国沪综指涨0.19%，西德克萨斯中质油(WTI)跌0.4%，美国指标10年期公债收益率报2.473%，日本指标公债收益率报0.080%

* 中国11月工业与投资持稳消费提速，年内无忧但持续性存疑

* 人民币早盘放量小升，数据影响有限市场等待美联储决议落地 (完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)

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