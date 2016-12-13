《汇市简讯》欧洲盘初：中国经济数据强于预期，中国央行抛售美元

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
0626GMT
* 美元/日圆涨0.23%，澳元/美元跌0.08%，澳元/新西兰元跌0.08%，新西兰元/美元涨0.05%
* 美元/人民币在岸市场汇率跌0.12%，美元/人民币离岸市场汇率涨0.08%，美元/坡元涨0.1%，美元/韩元跌0.15%
* 日经指数涨0.5%，中国沪综指涨0.19%，西德克萨斯中质油(WTI)跌0.4%，美国指标10年期公债收益率报2.473%，日本指标公债收益率报0.080%
* 中国11月工业与投资持稳消费提速，年内无忧但持续性存疑
* 人民币早盘放量小升，数据影响有限市场等待美联储决议落地 (完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。