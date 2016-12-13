中国能源：1-11月全国全社会用电量53,847亿千瓦时，同比增4.96%--发改委

路透北京12月13日 - 中国国家发展改革委员会新闻发言人赵辰昕周二称，1-11月全国全社会用电量53,847亿千瓦时，同比增长4.96%，增速较去年同期回升4.24个百分点。

其中，第一、二、三产业和居民生活用电量同比分别增长5.16%、2.62%、11.66%和11.43%，增速同比分别回升2.19、3.74、4.33和6.70个百分点。

“从用电结构看，三产和居民生活用电对全社会用电增长的贡献率继续大于二产。”他在发改委举行的新闻发布会上称，1-11月份，三产和居民生活用电合计对全社会用电增长的影响度达到42.52%，高于二产的38.23%，用电结构继续优化。

三产用电中，信息传输、计算机服务和软件业用电同比增长15.38%，商业、住宿和餐饮业用电同比增长9.99%，金融、房地产、商务及居民服务业用电同比增长12.84%。

从发电情况看，入冬以来，发改委会同国家电网公司、南方电网公司优化电力运行方式，增加清洁能源发电比例，减少弃水弃风弃光，水电发电量11月份同比增长2.6%，由连续二个月负增长转为正增长。初步统计，1-11月份全国水电、核电、风电发电量同比分别增长6.94%、23.87%和30.30%。