中国能源：1-11月全国全社会用电量53,847亿千瓦时，同比增4.96%--发改委

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京12月13日 - 中国国家发展改革委员会新闻发言人赵辰昕周二称，1-11月全国全社会用电量53,847亿千瓦时，同比增长4.96%，增速较去年同期回升4.24个百分点。
其中，第一、二、三产业和居民生活用电量同比分别增长5.16%、2.62%、11.66%和11.43%，增速同比分别回升2.19、3.74、4.33和6.70个百分点。
“从用电结构看，三产和居民生活用电对全社会用电增长的贡献率继续大于二产。”他在发改委举行的新闻发布会上称，1-11月份，三产和居民生活用电合计对全社会用电增长的影响度达到42.52%，高于二产的38.23%，用电结构继续优化。
三产用电中，信息传输、计算机服务和软件业用电同比增长15.38%，商业、住宿和餐饮业用电同比增长9.99%，金融、房地产、商务及居民服务业用电同比增长12.84%。
从发电情况看，入冬以来，发改委会同国家电网公司、南方电网公司优化电力运行方式，增加清洁能源发电比例，减少弃水弃风弃光，水电发电量11月份同比增长2.6%，由连续二个月负增长转为正增长。初步统计，1-11月份全国水电、核电、风电发电量同比分别增长6.94%、23.87%和30.30%。
发改委此前曾表示，今冬明春电力供需形势总体宽松。今年前三季度，全国用电同比增长4.5%，增速同比提高3.7个百分点。预计今年四季度用电将会继续保持这一势头，全年用电可能增长4.5%左右 。（完） (发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。