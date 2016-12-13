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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 15:02 BJT

日本股市：连续第六日收高，投资者买入受内需驱动型股票

建筑类股 涨至1997年以来最高。

日本工厂设备制造商SMC Corp 股价下跌，此前一家沽空研究机构对SMC的财务情况提出质疑。

电机制造商Nidec Corp 股价也下挫，此前另一家研究机构瞄准该公司估值。(完)

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