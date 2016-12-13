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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 14:56 BJT

《汇市简讯》欧元兑日圆呈多头走势，有可能测试123.61

0642GMT：

* 在通往123.61水准之前，未能突破123.50，已使前景看上去扑朔迷离

* 123.61是132.45至109.30跌势的61.8%回档位

* 从一目均衡转换线支撑位持续反弹，意味着有可能测试123.61水准

* 依旧在121.70作多，上看123.40

* 欧元兑日圆的一目均衡线为 reut.rs/2hnxzNf

(完)

(编译 于春红; 审校 高琦)

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