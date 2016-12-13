《路透晚报》--12月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国11月工业与投资持稳消费提速，年内无忧但持续性存疑

中国11月经济运行数据再证四季度保持平稳增长无虞：工业和投资增速持稳，消费则在汽车和“双11”网购带动下脱离上月低点创年内增速新高；不过，持续回暖的内需基础并不牢固，随着房地产调控负面效应明年上半年显现，中国经济可能会重现疲态。

11月规模以上工业增加值同比增长6.2%，略高于路透调查预估中值6.1%；前11月固定资产投资同比增8.3%，与路透预估一致。11月社会消费品零售总额同比增10.8%，远高于路透调查预估中值10.1%，为年内新高。

--中国经济：中央经济会议本周将召开，积极财政和稳健货币政策基调料不改

中国国际经济交流中心将于本周六（17日）召开2016-2017中国经济年会，根据其日程安排，中央财经领导小组办公室副主任杨伟民和国家发展和改革委员会副主任宁吉喆的演讲题目都围绕解读中央经济工作会议精神。路透由此推测，确定2017年中国经济工作总基调的中央经济工作会议或将在本周召开。

--中国财政：11月支出增速创五个月新高，推动前11月赤字规模大幅走阔

中国财政部公布财政收支数据显示，前11月收入完成预算的94.2%，支出完成预算91.7%；而11月支出增速创五个月新高，推动前11月财政赤字走阔至1.76万亿元人民币，较前10月赤字1.1万亿元大增。

--中国经济：新增制造业升级改造工程包，力争三年增加值年均增逾7%--发改委

中国国家发展和改革委员会继2014年9月推出11大类工程包后，今年和工信部又组织实施增加了制造业升级改造重大工程包，力争通过三年努力，规模以上制造业增加值年均增长7%以上，企业技术改造投资年均增长15%左右。

--中国房地产：1-11月房地产开发投资同比增6.5%，新开工面积增7.6%

中国国家统计局公布，1-11月全国房地产开发投资同比增长6.5%，增速略低于1-10月的6.6%；11月末商品房待售面积69,095万平方米，比10月末的69,522万平方米进一步减少。

--中国经济：水利发展资金实行中期财政规划管理，不得用于征地移民--财政部

中国财政部和水利部联合印发中央财政水利发展资金使用管理办法，指出中央财政水利发展资金实行中期财政规划管理，支出范围包括农田水利建设和水资源节约保护等，而不得用于征地移民、城市景观等。该办法自2017年1月1日起施行。

--亚洲经济：亚开行下调亚洲发展中地区2016年增长预测；对中国预期不变

亚洲开发银行(ADB)小幅下调2016年亚洲发展中地区经济增长速度预测，反映出印度增长速度慢于预期。亚开行维持对中国今明两年经济增长率预估在6.6%和6.4%不变。

--中国能源：1-11月全国全社会用电量53,847亿千瓦时，同比增4.96%--发改委

中国国家发展改革委员会称，1-11月全国全社会用电量53,847亿千瓦时，同比增长4.96%，增速较去年同期回升4.24个百分点。

--中国能源：11月炼厂原油加工量创纪录新高，原油产出下滑

中国11月炼油厂原油日加工量创下纪录新高，因炼厂岁修渐次完成，且独立炼厂提升产出；在此同时石油产出下滑，因产油业者继续维持效率不佳油田的减产措施。

--中国外贸：中国就欧美对华反倾销“替代国”做法正式启动WTO争端解决程序

中国商务部网站新闻稿称，中方就美国、欧盟对华反倾销“替代国”做法，先后提出世贸组织争端解决机制下的磋商请求，正式启动世贸组织争端解决程序。

--《焦点》特朗普对华贸易立场强硬，美企担心招来中国报复

美国当选总统特朗普在贸易和台湾问题上挑战中国，令那些一直受益于中美两国稳定关系的美国企业感到不安。这些企业现在担心，如果特朗普真的采取行动，可能招致中国政府的报复。

--中美关系：特朗普频频测试底线，中国与墨西哥誓言深化两国关系

中国与墨西哥在一场双方最高层级外交官员的会议中，誓言深化两国关系。特朗普上月当选美国总统后，频频放话测试美中与美墨关系。

--中国投资：中国将斥资近40亿美元在巴布亚新几内亚建立工业园区

巴布亚新几内亚财长Patrick Pruaitc表示，中国已同意斥资近40亿美元在巴布亚新几内亚丛林地区建立巨大的工业园区。

【金融】

--中国保险：严控险资对外投资，并将修订险企股权管理办法--保监会主席

中国保监会主席项俊波称，保险资金一定要做长期资金提供者，而不是短期资金炒作者，将严格控制险资对外投资节奏和重点；并将修订完善《保险公司股权管理办法》，将其股东分为财务类、战略类和控制类，分别设立严格约束标准，严防“动机目的不纯”投资者投资保险业。

--中国央行：互联网金融风险底数基本摸清，整体风险水平正逐步下降--副行长

中国央行副行长潘功胜称，自互联网金融专项整治工作开展以来，目前互联网金融风险底数已基本摸清，互联网金融风险整体水平正逐步下降，风险案件高发频发的势头已得到初步遏制。

--中国金融：交易商协会修订ABN指引，引入SPV并丰富基础资产类型

中国银行间市场交易商协会（NAFMII）发布《非金融企业资产支持票据指引（修订稿）》，引入特定目的载体（SPV），SPV既可以是特定目的信托，也可以是特定目的公司或其他特定目的载体；同时修订后的指引并丰富了合格基础资产类型。

--香港金融：金发局建议着力发展点心债市场，包括推动短期央票发行

香港政府谘询机构--金融发展局发表报告，建议着力发展香港的人民币债券市场，包括推动短期央票在港发行。报告认为，香港应把握机遇强化其全球离岸人民币业务枢纽地位，积极参与“一带一路”建设，积极推动内地市场对香港进一步开放以及以金融服务支持香港产业转型。

--香港金融：香港廉政公署逮捕五家金融机构的29名职员，调查贿赂案

香港廉政公署公布，包括四家银行在内的五家金融机构的29名现职和前任雇员在香港被捕，涉嫌与机密客户信息泄露相关的贿赂行为。

【固定收益】

--中国公开市场：今日将共进行1,150亿元逆回购，继续完全对冲当日到期量

中国央行公开市场今日进行总额1,150亿元人民币的逆回购操作，其中七天期500亿元，14天期450亿元，28天期200亿元。据此计算，连续第二日操作量完全对冲到期量。

--中国货币市场：供给稍收敛但整体无碍宽松，缴税及年底临近出资意愿下降

中国银行间市场资金供给稍显收敛，但流动性整体依然宽松。交易员表示，大行一早融出一波资金之后，后续供给稍显收敛，但机构轧平头寸压力并不大，惟月度缴税叠加年末来临，资金面预期仍难脱谨慎。

--中国债市动态：现券期货延续弱势，受基本面持续回温且监管收紧压制

中国银行间债市早盘现券仍维持弱势，国债期货亦继续走低。交易员表示，工业投资数据印证经济基本面延续回温，同时近期监管也在不断收紧，两大因素制约收益率下行；不过国开行一级招标结果需求良好，收益率略有回落。

--《交易视点》关注13临海债持有人会议如何确定提前还本付息日--国信

中国国信证券宏观固收研究团队最新报告认为，13临海债将就提前还本付息召开持有人会议；根据分析，提前还本付息日距离到期日2020年3月21日越近，则持有人的损失会越小，因此本次会议的关注焦点在于如何确定提前还本付息日上。

--新债招标：国开债10年增发债收益率3.5606%，20年3.8530%--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标增发的10年和20年固息债，中标收益率为3.5606%和3.8530%，市场预测均值为3.56%和3.83%；稍早发行的三、五、七年增发债，中标收益率为3.3728%、3.5423%和3.7498%，此前市场预测均值分别为3.41%、3.50%、3.69%。

--《中国新债预测》五年续发国债收益率均值2.91%，空头氛围浓定位料偏高

中国财政部周三将招标续发行五年期固息国债。路透调查显示，当前债市大环境面临重重压力，尽管上午国开行10年新债招标结果尚可，一度短暂为现券止血，但二级市场空头氛围依旧浓厚，料明日新债定位偏高的概率仍较大，收益率预测均值为2.91%。

--台湾财政：财政部召开交易商大会决议明年将停发三年期公债--消息

- 两位消息人士对路透表示，台湾财政部今日下午召开交易商大会商议明年发债计划，会中率先决议明年将停发三年期公债。

--台湾央行：182天期国库券决标贴现率0.53%，财政部截标致不足额发行

台湾央行周二代财政部标售的182天期国库券，决标贴现率为0.53%，低于市场预估；因财政部截标致不足额发行，实际发行额为299.5亿台币，较此前公告发行额350亿台币相差50.5亿。

--台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料明显走高至0.70-0.73%

台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.70-0.73%，较上次的加权平均标售利率0.502%明显走高。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘放量小升，数据影响有限市场等待美联储决议落地

人民币兑美元即期早盘随中间价放量上涨，因美元指数小幅调整，中间价小幅反弹。交易员称，银行间外汇市场对较好中国经济运行数据反应有限，客盘依旧呈现较强的购汇情绪，大行则在合适点位提供美元流动性，等待本周美联储议息决议最终落地。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微跌至94.50

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.24%至94.50；SDR篮子指数微跌至95.24，BIS篮子指数微跌至95.73。

--基金观点：中国明年经济增速可望保持6%以上，人民币汇率趋向均衡--道富环球

道富环球投资管理称，预期中国政府为免市场过于波动而暂缓国企改革，明年中国经济增速可望保持在6%以上，人民币汇率趋向均衡水平。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量微收升，经济数据改善稳定情绪令杀跌动能减弱

中国股市沪综指微收升。分析师指出，今日大盘低开后缩量窄幅震荡，早盘股指下探至60日均线处获支撑后反弹走高；最新公布经济数据保持平稳并温和改善，有助稳定市场情绪。短线股指重回3,100点附近的重要支撑位，料后市多空双方将在此平台区域展开争夺。

--中港个股：中国石油赢得委内瑞拉国企PDVSA美国原油进口竞标--贸易商

贸易商称，中国石油赢得一项竞标，将向委内瑞拉国有企业PDVSA出售最多165万桶美国轻质原油，未来几周将在库拉索(Curacao)一个终端交付。

--中港个股：中国石化228亿元引入新战投，管道业务改革破冰

亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司的油气管网混合经营终于取得实质性进展。中国石化宣布，引进中国人寿和国投交通两家新战略投资者，二者拟以现金228亿元人民币认购管道有限公司50%的股权。

--中港个股：史玉柱实际持有民生银行H股比例升至9.59%--联交所资料

据香港联交所资料，巨人网络董事长史玉柱实际持有的民生银行H股比例，已由1.02%升至9.59%，相当于总股本比重约1.82%。

--香港个股：复星国际以53.3亿元人民币减持外滩项目股权，料获近11亿元收益