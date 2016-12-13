国际油市：油价下滑，但阿布扎比降低供应限制油价跌势

交易商表示，本周稍早油价升至2015年中以来高点之后，出现明显的获利了结，此前以中东国家为首的石油输出国组织(OPEC)及其他以俄罗斯为主的原油出口国达成协议，每日产出将减少近180万桶，以降低供应过剩并支撑油价。

但交易商补充称，油市大致仍受到减产协议的支撑。

“市场非常重视OPEC及非OPEC国家的谈话，市场假定OPEC将执行减产并实现目标，”悉尼CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy表示。

不过他补充称，“若市场认为相关国家不会遵守协议，则价格会迅速反转。”

BMI Research表示，减产协议可能带动布兰特原油价格突破每桶60美元。

有迹象显示产油国正在按计划行事，两位知情消息人士表示，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)已告诉客户，将把穆尔班原油和Upper Zakum原油供应减少5%，并将Das原油出口减少3%。

受ADNOC减产打击最大的是亚洲，不过多家炼油业者表示，减少幅度仍在ADNOC签订的合约供应量调整范围内。

中国国家统计局公布，11月原油日产量比上年同期下降9%至391.5万桶。但已从10月创下的逾七年低位378万桶回升。11月炼厂炼油量较上年同期增加3.4%至4,577万吨，相当于1,114万桶/日，以日炼量来看创下纪录新高。 (完)

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