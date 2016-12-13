新闻稿：中国工业投资企稳回升，11月制造业投资增速今年最高--统计局

路透北京12月13日 - 以下为中国“国家统计局投资司首席统计师王宝滨解读2016年1-11月份投资数据”新闻稿全文： 1-11月份，全国完成固定资产投资（不含农户）538548亿元，增长8.3%，增速与1-10月份持平。1-11月份固定资产投资运行有以下几方面特点: 一、工业投资增速低位企稳回升，制造业当月投资增速为今年最高 1-11月份，工业投资206361亿元，增长3.4%，增速比1-10月份加快0.4个百分点。 （一）制造业投资增速回升，当月投资增速明显加快。1-11月份，制造业投资170152亿元，增长3.6%，增速比1-10月份加快0.5个百分点。从当月投资看，11月份制造业投资17084亿元，增长8.4%，增速比10月份加快5.6个百分点，为今年以来最高增速。从制造业内部结构看， 1-11月份，装备制造业投资增长3.7%，增速比1-10月份加快0.7个百分点，其中，电气机械及器材制造业投资增长12.8%，计算机、通信和其他电子设备制造业投资增长14.7%。消费品制造业投资增长7.8%，增速比1-10月份加快0.1个百分点，其中与居民吃穿用等日常消费相关的行业投资保持较快增长，如食品制造业投资增长13.8%，文教、工美、体育和娱乐用品制造业投资增长13.1%，农副食品加工业投资增长9.5%，纺织业投资增长9.3%。受大宗商品价格回升等因素影响，高耗能制造业投资降幅继续收窄。 （二）高技术产业投资增速持续加快。1-11月份，工业高技术产业投资20482亿元，增长13.5%，增速比1-10月份加快0.8个百分点，已连续2个月回升；占全部工业投资的比重为9.9%，比去年同期提高0.9个百分点。 （三）工业技改投资较快增长。1-11月份，工业技改投资83468亿元，增长12%，增速比工业投资高8.6个百分点；占工业投资的比重为40.4%，比去年同期提高3.1个百分点。 二、第三产业投资稳定增长 1-11月份，第三产业投资311387亿元，增长11.3%，增速比1-10月份小幅回落0.2个百分点；占全部投资的比重为57.8%，比去年同期提高1.5个百分点；拉动全部投资增长6.4个百分点。 （一）基础设施投资增速高位趋缓。1-11月份，基础设施投资105938亿元，增长18.9%，增速比1-10月份回落0.5个百分点，比全部投资增速高10.6个百分点；基础设施投资占全部投资的比重为19.7%，比去年同期提高1.8个百分点。多数基础设施行业保持了较高的增长速度，其中，生态保护和环境治理业投资增长42.2%；公共设施管理业投资增长23.5%；水利管理业投资增长20.2%；道路运输业投资增长16.9%；信息传输业投资增长16.4%。 （二）科教文卫投资增速加快。1-11月份，科、教、文、卫领域投资26010亿元，增长19.6%，增速比1-10月份加快0.2个百分点。其中，教育投资增长22.1%，卫生和社会工作投资增长21.3%，科学研究和技术服务投资增长18.1%，文化体育和娱乐业投资增长16.5%。 （三）房地产开发投资增速略有回落。1-11月份，房地产开发投资93387亿元，增长6.5%，增速比1-10月份回落0.1个百分点；其中，住宅投资增长6%，增速比1-10月份加快0.1个百分点。 三、民间投资延续企稳势头 1-11月份，民间固定资产投资331067亿元，增长3.1%，增速比1-10月份加快0.2个百分点。民间投资中，第一产业增长18.6%，增势平稳；第二产业中工业投资增长3.1%，增速比1-10月份加快0.5个百分点；第三产业中，教育、卫生、文化、社会保障等社会事务领域投资增长10.4%，增速比1-10月份加快0.7个百分点。