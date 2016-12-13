路透基点：艾派克签署共计27亿美元贷款，为收购利盟国际融资--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
艾派克4月时宣布，拟与太盟投资和君联资本组合联合投资者，将以每股40.5美元的现金方式，共同筹划收购美国利盟国际(Lexmark) 100%股权，交易金额预计约为27亿美元。
据艾派克12月2日发布的声明，三方共出资15.2亿美元股本，其中7.77亿美元来自艾派克，6.52亿美元来自太盟投资，8,900万美元来自君联资本。
艾派克表示，在完成收购支持，利盟3.20亿美元贷款将获得清偿。利盟有一笔2020年3月到期的票息5.125%优先顺位债券。
据11月29的公告，交易完成后，利盟总部仍留在美国肯塔基州列克星敦市，但将出售企业软件部门，以专注于成像业务，特别是在中国和亚太地区。
收购交易触发三大国际评级机构下调利盟评级。11月30日，穆迪将利盟评级从Baa3下调至Ba2，惠誉将评级从BBB-调降至BB。标准普尔将利盟评级从BBB-调降至BB-。
穆迪表示，仍对利盟评级保持观察，有下调风险，等待公司厘清现有优先顺位债券持有人所能取得的保障方案，以及企业软件部门出售后所得资金的时间及用途。(完)
(编译 刘秀红/艾茂林; 审校 白云/张明钧)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。