路透基点：艾派克签署共计27亿美元贷款，为收购利盟国际融资--TRLPC

艾派克4月时宣布，拟与太盟投资和君联资本组合联合投资者，将以每股40.5美元的现金方式，共同筹划收购美国利盟国际(Lexmark) 100%股权，交易金额预计约为27亿美元。

据艾派克12月2日发布的声明，三方共出资15.2亿美元股本，其中7.77亿美元来自艾派克，6.52亿美元来自太盟投资，8,900万美元来自君联资本。

艾派克表示，在完成收购支持，利盟3.20亿美元贷款将获得清偿。利盟有一笔2020年3月到期的票息5.125%优先顺位债券。

据11月29的公告，交易完成后，利盟总部仍留在美国肯塔基州列克星敦市，但将出售企业软件部门，以专注于成像业务，特别是在中国和亚太地区。

收购交易触发三大国际评级机构下调利盟评级。11月30日，穆迪将利盟评级从Baa3下调至Ba2，惠誉将评级从BBB-调降至BB。标准普尔将利盟评级从BBB-调降至BB-。

穆迪表示，仍对利盟评级保持观察，有下调风险，等待公司厘清现有优先顺位债券持有人所能取得的保障方案，以及企业软件部门出售后所得资金的时间及用途。(完)