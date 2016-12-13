金属期市：铜价下滑，聚焦美联储年终政策会议

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
中国11月工业生产数据略好于预期，但未能推高铜价。
0713GMT，上海期交所指标期铜 跌1.64%至每吨46,920元。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.4%至5,747美元，扩大上交易日跌幅。
据澳新银行，LME铜库存隔夜大增13%，中国楼市担忧升温，都仍在让投资者感到忧心。
LME期锌 和期镍 基本持平，分别报每吨2,733美元和11,435美元。
沪锌 跌0.31%，沪镍 下滑0.18%。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 白云/艾茂林; 审校 李爽/于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。