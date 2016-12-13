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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 15:34 BJT

金属期市：铜价下滑，聚焦美联储年终政策会议

中国11月工业生产数据略好于预期，但未能推高铜价。

0713GMT，上海期交所指标期铜 跌1.64%至每吨46,920元。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.4%至5,747美元，扩大上交易日跌幅。

据澳新银行，LME铜库存隔夜大增13%，中国楼市担忧升温，都仍在让投资者感到忧心。

LME期锌 和期镍 基本持平，分别报每吨2,733美元和11,435美元。

沪锌 跌0.31%，沪镍 下滑0.18%。(完)

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(编译 白云/艾茂林; 审校 李爽/于春红)

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