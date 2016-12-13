新闻稿：中国11月工业经济平稳向好，高技术产业增长继续加快--统计局

路透北京12月13日 - 以下为中国国家统计局周二发布的“国家统计局工业司高级统计师江源解读11月份工业生产数据”新闻稿原文： 12月13日，国家统计局发布的工业生产数据显示：11月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长6.2%，增速较上月略有加快，工业经济总体仍呈平稳向好的运行态势。 一是出口需求有所恢复。11月份，规模以上工业出口交货值同比由上月下降0.2%转为增长1.7%。其中，电子、电气机械行业同比均由降转增，通用设备行业增速较上月加快5.9个百分点，纺织服装行业降幅收窄3.8个百分点。 二是高技术产业增长继续加快。11月份，高技术制造业增加值同比增长10.6%，增速较上月加快0.1个百分点。其中，医疗仪器设备、信息化学品和航空航天器制造业同比增速分别较上月加快3.0、2.0和1.7个百分点。 三是装备制造业保持较快增长。11月份，装备制造业增加值同比增长10.5%，增速较上月加快0.4个百分点，增速连续5个月保持在两位数以上。其中，仪器仪表、专用设备、汽车制造增加值同比增速分别较上月加快3.1、2.4和1.6个百分点。 四是消费品制造业增速继续回升。11月份，消费品制造业增加值同比增长5.4%，增速较上月加快0.5个百分点。其中，酒饮料、医药、农副食品同比增速分别较上月加快1.4、0.9和0.7个百分点；烟草制品业降幅继续收窄3.3个百分点。 当前，工业经济总体运行平稳，企业营收、利润增长继续加快。但也应看到，近期能源、原材料等部分大宗商品价格上涨较快，推动下游行业成本上升，上游行业的利润增长过多依赖于价格上涨，且相关产品生产扩张，对节能减排和环境保护产生不利影响。